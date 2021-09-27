Vergide yapılandırma fırsatı için son çağrı

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılanılması hakkındaki kanundan yararlanmak isteyenler için son haftaya girildiğini belirterek, henüz vergi borçlarını yapılandırmayan mükelleflere başvuruda gecikmemeleri için çağrıda bulundu.

Vergi Dairesi Başkanı Törer, yapmış olduğu açıklamada, vergi yapılandırması kanunu ile toplumun bir çok kesimine mükelleflere kolaylık sunulduğunu belirterek, başvuru ve taksit ödeme sürelerinin bir ay uzatıldığını kaydetti. Başvuruların ay sonuna kadar yapılabileceğini hatırlatan Törer, “Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına yönelik toplumun pek çok kesimini ilgilendiren ve sunmuş olduğu imkânlarla mükelleflere büyük kolaylıklar sağlayan 7326 sayılı Kanununa ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanlığı kararıyla birer ay uzatılmış olup söz konusu yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyen mükelleflerin 30 Eylül Perşembe gününe kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor” dedi. Başvuru ve ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet, www.türkiye.gov.tr gibi sanal portallar üzerinden istenilen saatte kolaylıkla yapılabileceğini kaydeden Başkan Törer, mükelleflerin söz konusu yapılandırma kanununa yoğun ilgi gösterdiğini bu nedenle henüz başvuruda bulunmayan mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için son günleri beklemeden bir an önce başvuruda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

Törer, kanun ile birlikte sağlanacak kolaylıklarla ilgili ise, “Kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı sağlanıyor. Ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme faizi/zamları yerine Yİ-ÜFE oranında belirlenerek, tutarların tahsil edilecektir. Böylece bu tutarların yaklaşık dörtte üç oranında azaltılacaktır. Vergi aslına bağlı cezaların tamamen silineceği gibi usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezalarının ise yarısı oranında indirimli olarak tahsil edilecektir. İhtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağlanıyor. Devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine konu alacakların da yine Kanun kapsamında olduğu, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek, vergi ve kesilecek cezalar için kanunun sunmuş olduğu imkânlardan yararlanılabilecektir. Mükellefler için son derece önemli bir konu olan matrah ve vergi artırımı imkânı ile daha önce yapılan beyanların belirli oranlarda artırılması halinde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olunmayacaktır. Bu kapsamda 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak şartıyla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından 2016 ila 2020 yılları için matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir. 7326 sayılı Kanunla ilk defa getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de yüzde 10 indirim yapılacaktır. İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilebilmesine imkân sağlanacaktır. Ayrıca 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanan yüzde 5 fazlanın Yİ-ÜFE oranları esas alınarak tahsilinden vazgeçilecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan süre uzatımıyla birlikte 7326 sayılı kanun için başvuru süresinin 30Eylül 2021 Perşembe günü sona ereceğini hatırlatan Törer, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin bu tarihe kadar mutlaka başvuruda bulunmalarını, başvuru yapanların ise yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksitin, peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dâhil olmak üzere ödemelerini 1 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başvuru işlemlerinin vergi dairelerine gidilmeden elektronik ortamda yapılmasının, mükellefler ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını ifade eden Başkan Törer, diğer taraftan yapılandırılan borçlara ilişkin ödemelerin ve kanun kapsamında yapılan beyanlar nedeniyle hesaplanan vergi ödemelerinin de yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat anlaşmalı bankaların kartları veya kredi kartlarıyla kolayca ödenebileceğini de kaydetti.