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Van ilgi istedi, Gaziantep ve Konya umut verdi

Ekonomi Gazeteciler Derneği’nin ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliğine katılan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, İran sınır kapısının kontrollü açılmasını talep ederken, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk şehirlerindeki umut veren uygulamaları anlattı.

GAZİANTEP 03.01.2021, 17:03
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Van ilgi istedi, Gaziantep ve Konya umut verdi

Ekonomi Gazeteciler Derneği’nin ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliğine katılan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, İran sınır kapısının kontrollü açılmasını talep ederken, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk şehirlerindeki umut veren uygulamaları anlattı.

Ekonomi gazetecilerinin Türkiye’deki en etkin sivil toplum kuruluşu Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Anadolu ekonomisinin nabzını tutan etkinliği devam ediyor. Şehirlerin meslek odası başkanlarıyla yaygın ve yerel ekonomi gazetecilerini Zoom üzerinden bir araya getiren iki saatlik programına bu hafta Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı katıldı. Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın birlikte gerçekleştirdiği programda Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, pandemi dolayısıyla kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı’nın sadece Van ekonomisini değil ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Çifte standart eleştirisi

Batı şehirlerindeki sınır kapılarının her türlü önlemin alınarak açık tutulduğunu, böylece o bölgelerdeki şehirlerin turizm ve ticaret imkânlarından yararlanmaya devam ettiğini belirten Takva, “Van’a uygulanan bu çifte standardın sona erdirilmesini bekliyoruz. Pandemi öncesi 1 milyona yakın girişin sağlandığı kapı bugün kapalı. İran’dan gelen turistlere yönelik yaptığımız yatırımlaratıl kaldı. Oysa test yaparak Batı kapılarında ne yapılıyorsa aynısını yaparak Kapıköy’ü de kontrollü olarak açabiliriz” dedi.

Verilen teşviklerle Van’da konfeksiyon başta olmak üzere birçok sektörde yatırım sürecinin başladığını ve başarılı sonuçlar alındığını anlatan Takva, “Türkiye’nin 80 kentinden farklı olarak çok uzun bir süredir yerelde kayyumla yönetiliyoruz. Bunun sıkıntılarını yaşayan bir kentiz. Van, öncelikle merkezi yönetimden olmak üzere herkesten sevgi ve ilgi bekliyor. Kamu yatırımları çerçevesinde hâlâ çok eksiğimiz var” diye konuştu.

İhracatta başarı öyküsü

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de, şehirlerinin ekonomide başarı öyküsü yazdığını, 2000 yılında 75 milyon dolar ihracat yapan Konya’nın bugün ihracatını 2,2 milyar dolara yükselttiğini söyledi. Türkiye’nin KOBİ oranı en yüksek sanayi şehirlerinden biri olan Konya’da ihracatın tabana yayıldığını anlatan Öztürk, “Şimdi sıra katma değeri yüksek üretim ve markalaşmada. Oda olarak bu yönde projeler geliştiriyoruz” dedi. Pandemiyle tarım ve gıda sektörünün öneminin arttığına dikkat çeken Öztürk, “Yeni bir sıkıntıyla daha karşı karşıyayız. Kuraklık Konya’nın tarımsal üretimini azaltacak. Daha fazla taban suyuna ihtiyaç duyacağız. Bu da daha fazla enerji tüketimi, dolayısıyla yüksek enflasyon getirecek. Bir uçtan bir uca 450 kilometrelik bir Konya Ovası’na farklı merkezlerden su taşıma ve sulama projelerini hayata geçirme ihtiyacımız var. Konya’nın kamudan birincil beklentisi ulaşım ve sulama projelerine ağırlık vermesi” diye konuştu.

Antepfıstığına lisanslı depo

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı da kentlerininpandemi sürecini en iyi yöneten şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl tarım ve gıda ürünleri başta olmak üzere çiftçi, tüccar ve sanayicinin ahenk içerisinde çalıştığını anlatan Akıncı, “Pandemi ilanıyla Avrupa’da market yağmaları dâhil birçok olumsuzluk gündeme geldi. Gaziantep’te çiftçi, tüccar ve sanayici telaş yapmadan önce ülkeye, sonra tüm dünyaya sürdürülebilir ürün tedarikini sağladık” dedi. Öztürk, Gaziantep Ticaret Borsası’nın Türkiye’nin ilk antepfıstığı lisanslı deposunu kurarak faaliyete geçirdiğine dikkat çekerek, “TMO’nun alıp yaptığı ürün deseni içerisinde yer almayan antepfıstığı için lisanslı depo kurduk. Hijyen ve iklimlendirmenin sağlandığı depolarımıza ürün teslim eden çiftçilerimiz bu ürünlerini teminat göstererek 9 ay vadeli sıfır faizle kredi kullanabilme imkânı buldu. Diğer taraftan bir yıl az bir yıl çok veren antepfıstığında spekülasyonu ortadan kaldırarak piyasaya denge sağladık. Bu yöndeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
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