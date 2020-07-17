Vali’nin uyardığı imam değil vatandaş çıktı

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birik Günü etkinlikleri sırasında maske konusunda uyardığı kişinin imam olmadığı orada bulunan bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birik Günü etkinlikler kapsamında Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte bir araya gelen Vali Davut Gül, duadan sonra maske takmayan bir vatandaşa uyarıda bulundu. İlk önce valinin hocayı uyardığı zannedilmiş ancak daha sonra Vali Gül’ün maske konusunda uyardığı şahsın imam olmadığı şehitliği ziyaret eden bir vatandaş olduğu öğrenildi.