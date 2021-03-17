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Vali Gül’den ayakkabı test laboratuvarına övgü

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na ziyarette bulundu. Vali Davut Gül, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Test Laboratuvarından övgüyle bahsederek, “Ayakkabı Test Laboratuvarı sektör açısından önemli bir kazanım” dedi.

GAZİANTEP 17.03.2021, 17:22
Vali Gül’den ayakkabı test laboratuvarına övgü

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na ziyarette bulundu. Vali Davut Gül, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Test Laboratuvarından övgüyle bahsederek, “Ayakkabı Test Laboratuvarı sektör açısından önemli bir kazanım” dedi.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na ziyarette bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Yüksekokul ve laboratuvarlar hakkında sunum yaparak bilgilendirdi.

Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisi

Laboratuvarları yerinde inceleyen Vali Davut Gül, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda bulunan test merkezinin Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Vali Gül, “Çok güzel ayakkabı test laboratuvarı var. Türkiye’nin her tarafından test için gönderiyorlar. Akredite olan bir laboratuvarımız. Sektör açısından çok önemli bir kazanım” şeklinde konuştu.

Bölgeye çok büyük katkısı olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu laboratuvarlarının Organize Sanayi Bölgeleri ile iç içe yapısıyla Gaziantep’e ve bölgeye çok katkısı olacağını söyledi. Şahin, Gaziantep Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO’da bir ayakkabı test merkezi kuruldu. Ayakkabıcılarımız ürünlerinin fiziksel ve kimyasal testlerini Gaziantep’te yapabilecekler” dedi.

Bölge üreticilerine destek olmaya devam edeceğiz

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programının kurulmasında ve sonrasında, programa ve öğrencilere verdikleri desteğin oldukça önemli olduğunu belirtti.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Gaziantep Üniversitesi olarak, sektörün ihtiyacına yönelik kalifiye elaman yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Gaziantep ayakkabı sektöründe Türkiye’de ikinci sırada üretici durumunda bulunmaktadır. Sektörde ihracatta ise ikinci sırada yer alırken; toplam bin 200 üretici bulunuyor. Sektörde 50 bin, yan sektörlerle birlikte 80 bin kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca ayakkabı sektöründe kullanılan yan malzemeler Gaziantep’te üretilmektedir. Ürün çeşitliliği olarak; terlik, deri ayakkabı, tekstil ayakkabılar, spor ve çocuk ayakkabıları üretilmektedir. Ayakkabı sektörü Gaziantep’in üçüncü sırada lokomotif sektörlerinden biridir. Üniversite olarak Ayakkabıcılar Odası ile birlikte işbirliğini geliştirerek, bölge üreticilerine destek olmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan ilgili akademik personellerimizle sektörün ihtiyaçlarını analiz ederek, gerekli adımları atmakta kararlıyız. Bunun en iyi örneği bölgeye hizmet eden Ayakkabı Test Laboratuvarıdır. Laboratuvarımızda sektörün ihtiyaç duyduğu testler yapılarak sektöre önemli bir destek verilmektedir” ifadelerini kullandı.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt ise, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacak laboratuvar ve atölyelerin etkin bir şekilde hizmete devam ettiğini vurguladığı konuşmasında, “İpekyolu Kalkınma Ajansı, AB Projeleri ve Bilimsel Araştırma Projelerinin finansal destekleriyle oluşturulan laboratuvarlarımız günümüzün gerektirdiği son teknolojilere sahip donanımları ve uzman akademik kadrosuyla endüstriyel kalkınmaya katkıda bulunmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce de, son dönemde Gaziantep’in ayakkabı ve terlik sektörlerinde ihracatını artırdığını ifade ederek, “Bu bizim için gurur kaynağı, burayı bizlere kazandıranlara şükranlarımızı sunuyoruz. Ümit ediyorum; pandeminin sıkıntıları en az seviyeye iner ve tekrar ayakkabı sektörü hak ettiği yeri bulur. Hem üretimde hem istihdamda hem de ihracatta test laboratuvarımızla ve paydaşlarımızla birlikte en güzel şekilde şehrimize istihdam ve katma kazandırırız” diye konuştu.

Ziyarete, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce katıldı.
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