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Vali Gül ve Başkan Şahin, Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Et Borsası’nda incelemelerde bulundu

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, GAZİANTEP TİCARET BORSASINI (GTB) ZİYARET EDEREK, İNŞAAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN ET BORSASI VE ANTEP FISTIĞI LİSANSLI DEPOCULUK TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

GAZİANTEP 25.07.2020, 17:07
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Vali Gül ve Başkan Şahin, Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Et Borsası’nda incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, inşaat çalışmaları tamamlanan Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB meclis üyelerinin de eşlik ettiği inceleme programlarının ilkini Gaziantep- Nizip karayolu üzerinde GTB ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğiyle kurulan Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk tesislerine gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk kez fıstığın anavatanı Gaziantep’te kurulan ve bu bağlamda sektörde bir ilke öncülük eden Antep fıstığı lisanslı depo tesislerinde laboratuvar ve depolama alanlarını gezen Vali Gül ve Başkan Şahin’e, GTB Başkanı Akıncı tarafından bilgiler verildi.

Vali Gül ve Başkan Şahin ziyaret programlarının ikinci durağında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğiyle yaptırılan, Et Borsası ve Et Halinde kasaplarla bir araya geldi. İnşaat çalışmaları tamamlanan ve hak sahibi kasapların tapularını alarak yerleşmeye başladığı tesiste, teşhir salonları, soğuk hava depoları ve kasap dükkanlarını gezen Vali Gül ve Başkan Şahin, son olarak Gaziantep Ticaret Borsasında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

“Gaziantep lezzet ve ticaret anlamında çok iyi ama bunu hep bir adım daha ileriye taşımak gerek”

GTB meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Antep Fıstığı Lisanlı Depo ve Et Borsasının Türkiye’de örnek tesisler olduğunu belirterek, her iki yatırımında Gaziantep ekonomisine sektörel anlamda önemli katkılar sunacağını söyledi. Vali Gül, konuşmasında, “Bugün iki güzel hizmeti yerinde gördük, bunlardan birisi Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk. Depolamanın çilesini çekenler bilir. Samanlıklarda, evlerde, bağda, bahçede saklarken gerek nem itibariyle gerek sıcaklık itibariyle gerekse de diğer etkenlerden dolayı üründe zaman zaman kalitenin düştüğünü görebiliyoruz. Aynı zamanda üreticinin ihtiyacı varsa nakit anlamında onu hemen satmak zorunda kaldığını da biliyoruz ve görüyoruz. Lisanslı depoculuğun faaliyete girmesiyle birlikte üretici artık ürününü fiyatı beklentisini karşılamıyorsa satmak zorunda kalmayacak. İhtiyacı olan finansı lisanslı depoculukta ürününü teminat göstererek uygun şartlarda kullanabilecek. 3-5 ay sonra istediği dönemde de ürününü piyasaya sürerek satabilecek. Lisanslı depoculuk hem üreticiyi koruyor hem ticaret yapanı koruyor hem de tüketiciyi koruyor. Böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. Böylesi bir organizasyonu gerçekleştiren İKA ve Gaziantep Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında Et Borsası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, “Ticaret bisiklete binmek gibi pedal çevirmezseniz düşersiniz. Gaziantep lezzet anlamında çok iyi ticaret anlamında çok iyi ama bunu hep bir adım daha ileriye götürmek lazım. Burada Büyükşehir Belediye başkanımızın da vizyonu ayrı bir yer tutmakta. Bu yerler çok daha farklı fiyatlara çok daha farklı imarlarla başkalarına satılabilirdi. Ama bu şehre orta vadede bir şey kazandırmazdı. Kısa vadede evet belediye para kazanmış olurdu. Orta vadede şehrin gelişmesi için sektör temsilcilerinin ticaretini sürdürebilmesi için belediye alt yapı getiriyor, elindeki gayri menkulleri çok daha uygun bedellerle sunuyor. Dolaysıyla Gaziantep’in diğer şehirlerden farkı da budur. Hiçbir kurum elimize fırsat geçti bunu nakde çevirelim bundan menfaat temin edelim diye düşünmüyor. Her zaman söylediğimiz Gaziantep modeli de zaten böyle bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Lezzetin başkentiydik, sağlıklı lezzetin de başkenti olduk”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de toplantıda yaptığı konuşmada, Antep Fıstığı Lisanslı Deponun güvenli ortamda depoculuk hizmeti sunarak üretici ve tüketiciyi koruyacağını ifade etti. 2002 yılında milletvekili olduğu dönemde Gaziantep Ticaret Borsasında, lisanslı depoculuk ve yasal düzenlemeleri hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını anımsatan Şahin, “Hamd olsun şimdi o günlerden bugünlere geldik. Kültürel ürünümüz fıstığı ve üreticiyi koruyan, maliyetleri düşüren, güvenli ortamda depolamayı sağlayan, arz ve talebi dengeleyen, laboratuvar analizleri ile herkesin kendi fıstığını depolama fırsatı bulduğu bir lisanslı depoculuğu bugün şehrimizde tamamlamak üzereyiz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilk dönemlerinde Ticaret Borsası başkanları ile yaptıkları görüşmelerde lezzetin başkentinde et borsasının olmasının önemine dikkat çektiklerini kaydeden Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Büyükşehir ve GTB iş birliğiyle hayata kazandırdığımız Et Borsası Türkiye’nin en güzel ve örnek borsalarından biri oldu, iyi bir proje çalışıldı. Biz büyükşehir olarak yerinin verilmesinde, alt yapısında, yolunda, üst yapısında hakikaten çok ciddi gayret gösterdik. Ve şu anda Et borsası artık hizmete hazır hale geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz kebap memleketiyiz. O yüzden eti çok sağlıklı bir şekilde sunmalıyız. Lezzetin başkentiydik artık Et Borsası ile sağlıklı lezzetin de başkenti olduk”.

“Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Et Borsası Türkiye’de ilklere öncülük ediyor”

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada Vali Gül ve Başkan Şahin’e ziyaretlerinden ve projelerin hayata kazandırılması noktasında verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuğun Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğuna işaret eden Akıncı, yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde İKA iş birliğiyle kurulan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun bu hasat sezonunda ürün alımı yapacağını müjdeledi. Devlet garantisi altında hizmetlerini sürdürecek olan tesisin bir nevi fıstık bankacılığı görevi üstlendiğini vurgulayan Akıncı, lisanslı deponun çiftçiye gerek depolama gerek destek gerekse de finans alanında çok önemli avantajlar sağlayacağını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle inşaat çalışmaları tamamlanan Et Borsasının ise Gaziantep’in gastronomi kimliğine yakışır bir yatırım olduğuna dikkat çeken Akıncı, “İnşaat çalışmaları tamamlanan Et Borsası ve Et Halini kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz. Hak sahibi kasaplarımıza kura ile yerlerini teslim ettik, tapularını da vermeye devam ediyoruz. Burada 52 adet kasap ve 14 adet sakatat dükkanı ile 4 adet kuyruk deposu ve teşhir salonu bulunmakta. Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Et Borsası, her türlü yüksek teknoloji ve alt yapıya sahip Türkiye’de örnek bir tesis oldu. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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