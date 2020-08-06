Vali Gül İslahiye’de denetimlerde bulundu

Gaziantep Valisi Davul Gül, İslahiye ilçesinde maske kullanımı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi vererek denetimlerde bulundu. Gül, denetim yaptığı yerlerde maske dağıtımı yapmayı da ihmal etmedi.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı ile başlatılan denetimler Gaziantep’te yapıldı. Kentte denetimler kapsamında İslahiye ilçesinde incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül’e İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan da eşlik etti. Vali Gül, denetimlerde, çarşı esnafını gezerek maskenin doğru kullanımı hakkında uyarılarda bulundu, vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

Ziyaret edilen esnaflar da bu durumdan memnun olduklarını ve bir çok kişinin maske kullanmadığını belirterek Vali Gül’e, “Sizin gezmeniz iyi oldu. Belki vatandaşlar maskesini takarlar” diye konuştu.

Vali Davut Gül, yaptığı denetim sonrası Nurdağı ilçesine hareket etti.