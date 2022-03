Vali Davut Gül’den ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm kadınların gününü kutladı. Vali Davut Gül, mesajında, “8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977’de onaylanmasından bu yana, tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan kadınlarımız daima özverinin, sevginin kaynağı olmuş, tüm zorluklar karşısında fedakârlığını esirgememiş, siyasi, sosyal hayatın geliştirilmesinde ve ekonomik alanda önemli rol üstlenmiştir. Bugün kadınlar sadece bir anne bir eş olarak değil, iş hayatının ve toplumsal yaşamın en önemli figürü olarak hayatı paylaştığımız insanlardır. Bizler tarih boyunca yaşadığımız her güçlükte kadınlarımızın kahramanlıklarını görmüş ve onların ortaya koydukları büyük başarılarla yetişmiş bir nesiliz. Günümüzde de kadınlarımızın, devletimizi ve milletimizi ileriye taşıyacak her konuda katkıları çok önemlidir. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde alınan adli tedbirler ve güvenlik önlemlerine rağmen devam eden kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerini daha fazla hassas olmaya davet ediyorum. Bu özel gün vesilesi ile hayatımızın her alanında varlıklarıyla bizlere güç katan fedakar ve cefakar annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin ve dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran, sosyal hayatın temel taşı tüm kadınlarımızın ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.