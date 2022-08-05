Uzmanlar anne sütünün önemini anlattı

Yenidoğan bebeğin büyümesi ve gelişmesi için kritik bir öneme sahip olan anne sütünün faydalarını anlatan Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dila Tuğçe Kopan, anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu vurguladı.

Anne sütü içerisinde barındırdığı besin kaynaklarından dolayı bebeklerin sağlıkları için büyük önem taşırken uzman doktorlar bebeklerin özellikle ilk 6 ay mutlaka anne tüketmesini öneriyor. Bebeğin güncel sağlığını güçlendirip koruyan anne sütü ileride ortaya çıkabilecek hastalıkların çoğunu da önlüyor.

Anne sütünün faydalarını anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dila Tuğçe Kopan, “Anne sütü ile özellikle ilk 6 ay beslenme önerilirken emzirmenin 2 yaşına kadar devamı desteklenmelidir” dedi.

“Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır”

Anne sütü ve doğumdan sonra gelen kolostrum adı verilen ilk sarı sütün bebek için çok önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Dila Tuğçe Kopan, “Kolostrum içerdiği bağışıklığı sağlayıcı faktörler sayesinde bebeği hastalıklara karşı korur, doğal bağışıklık sağlar. Bu doğal bağışıklık sistemi, viral ve bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu birçok solunum ve sindirim sistemi hastalığından koruyucu özellik taşımaktadır. Anne sütünün yararları konusu her gün yeni bilgiler ve veriler eklenerek güncelliğini korumaktadır. Anne sütü ile beslenmenin özellikle enfeksiyon hastalıklarını azaltıcı bilgisi bilinmekte iken artık alerji, obezite, kanser, diyabet, çölyak gibi kronik hastalıkları azaltan hatta önleyen etkileri ile ilgili kanıtlar da bildirilmektedir” şeklinde konuştu.

“Faydaları saymakla bitmez”

Anne sütünün bebeğe olan faydalarının saymakla bitmeyeceğini sözlerine ekleyen Dr. Kopan, “Emzirme özellikle 6 ayda uzun sürüdüğü takdirde hem akut hem kronik otit yani orta kulak iltihabı riskini azaltır. Alt solunum yolu hastalığı ile hastaneye yatışı azaltır. Ailede astım ve alerjiye yatkınlık öyküsü varsa anne sütünün desteklenmesi daha da önem kazanır. Çünkü yapılan çalışmalarda en az 3 ay emzirilmenin bebeği alerjiye yatkınlığının azaldığı görülmüştür. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı doğan bebeklerin nörolojik gelişimlerinde anne sütü alımı olumlu yönde etki yapar. Ayrıcı anne sütü ani bebek ölümlerini azaltır” diye ekledi.

“Emzirme annenin stresini azaltır”

Anne emzirirken salgılanan oksitosin hormonunun mutluluk hormonu olduğunu ve emziren annenin stresinin azaldığını aktaran Kopan, “Doğum sonrası kanama azalır ve kilo kaybı kolaylaşır. Bunlarla beraber emziren annenin; meme kanseri ve yumurtalık kanseri geçirme riski azalır. Emzirmek anneyi kansızlık ve kemik erimesinden korur. Emziren annenin rahat ve huzurlu bir ortamda bulunması, beslenmesinin sağlıklı ve düzenli olması, bebeği kabullenmesi anne sütünü artıran başlıca unsurlardır. Annenin; protein, karbonhidrat, meyve ve sebzeden oluşan öğünler tüketmesi, bebeği sık sık emzirmesi ile günde en az 10-12 bardak su tüketmesi ve düzenli uyuması anne sütünün artırır. Annelere emzirmenin özendirilmesi ve bu konuda gerekli bilgilerin verilmesi başarılı bir emzirmenin ilk anahtarıdır. Emzirme konusunda alanında deneyimli bir sağlık personelinin zamanında vereceği doğru bilgiler doğrultusunda bebeklerin emzirilme süreleri artacaktır. Anne sütü ile özellikle ilk 6 ay beslenme önerilirken emzirmenin 2 yaşına kadar devamı desteklenmelidir” diye konuştu.