Uzmandan Ramazan Ayında beslenme önerileri

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Aytaç Kılınç, ramazan ayı boyunca doğru beslenme konusunda önerilerde bulundu.

Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Dyt. Merve Aytaç Kılınç, uzun saatler aç kalındıktan sonra kalorili besinler yerine karbonhidrattan fakir proteinden zengin besinlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"İftarda ve Sahurda besinleri yavaş yavaş çiğnemek gerekir"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte önerilen az ve sık beslenme biçimi yerini uzun süreli açlığa ve susuzluğa bıraktığını ifade eden Dyt. Kılınç, “İftarınızı, mutlaka bir bardak su ve bir hurma ile açmaya özen gösterin. Ardından bir kâse çorba ve salata tüketin. Uzun süreli bir açlık geçirildiği için hızlı bir başlangıç yapmamak gerekir. Besinler yavaşça çiğneyerek tüketilmeli ve ana öğüne geçmeden en az 3-5 dakika beklenmelidir. Ana yemek olarak etli bir sebze yemeği veya tavuk, balık, et gibi proteinden zengin besinler, tam tahıllı ekmek veya porsiyonlama ile beraber bulgur pilavı, posa açısından zengin kuru baklagiller de yardımcı yemek olarak tercih edilebilir. Bununla beraber iftar ve sahurda yağlı, kızartılmış ve tuzlu besinlerden uzak durmak gerekir” şeklinde konuştu.

"Tatlılar yemekten hemen sonra tüketilmemelidir"

Kılınç, "Yemeğin hemen üzerine tüketilen tatlılar hem kilo alımına hem de kan şekerinin hızlıca yükselmesine sebep olur. Sindirimi güçleştirir. İftarın ardından ise mideyi yormayacak ve kan şekerini aniden yükseltmeyecek hamur işi ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ya da mevsim meyveleri tüketilmelidir" dedi.

" Sahurda doğru besin tercihleri yapılmalı"

Sahurun önemini anlatarak uzun süre aç kalınacağı için vatandaşların mutlaka sahura kalkması gerektiğini vurgulayan Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Aytaç Kılınç, “Sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına neden olabilir. Sahur, tokluk hissinin daha uzun sürmesi ve kan şekerinin erken düşerek halsizlik hissinin oluşmaması için önemlidir. Sahura kalkmadan oruç tutulduğunda, aç kalma süresi fazla olacağından metabolik hız düşüşü, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk şikayetleri olabilir. Sahurda tuzlu besinler tercih edilmemelidir. Yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı gibi hafif yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilebilir. Sahur sofrasında protein, yağ ve karbonhidrat dengesi kurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında su tüketimi"

Dyt. Kılınç, “Ramazanda öğün sayısının azalması ve yaklaşık 16-17 saatlik açlık süresiyle birlikte günlük alınan enerjinin düşmesi ve sıvı tüketiminin azalması ile metabolizma hızı yavaşlamaktadır. Bu nedenle iftar ve sahur saatleri arasında 2 ile 2.5 litre arası su tüketmeye özen gösterilmelidir. Tek seferde yüksek miktarda su içmek yerine aralıklı olarak sahur saatine kadar içilmelidir” dedi.