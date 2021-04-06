banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
"Pfizer, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu"
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu

Uyuşturucu zanlısı yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

GAZİANTEP 06.04.2021, 14:11
2
Uyuşturucu zanlısı yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil Hacıbaba mahallesinde bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A.H. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu