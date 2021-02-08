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Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
Polisi görüp kaçmaya başlayan şüphelilerin sokağa attığı poşetten uyuşturucu çıktı. Kovalamaca sonucu yakalanan iki şüpheli ise gözaltına alındı.
GAZİANTEP 08.02.2021, 14:58
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Polisi görüp kaçmaya başlayan şüphelilerin sokağa attığı poşetten uyuşturucu çıktı. Kovalamaca sonucu yakalanan iki şüpheli ise gözaltına alındı.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesinde uygulama yapan ekipleri görünce kaçmaya çalışan E.Y. ve H.K. isimli 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçarken yere attıkları poşette yapılan incelemede uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.