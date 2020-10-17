Uyuşturucu satıcılarına suçüstü
UYUŞTURUCU SATICILARINA SUÇÜSTÜ
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüpheli 2 şahsı görmesi üzerine, şüpheliler ellerindeki uyuşturucuları atarak kaçtı. Olay sonrası şüphelilerin evlerine operasyon yapan ekipler, 1733 adet uyuşturucu captagon hap ve 299 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, görev sırasında 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını gördü. Şüphelileri yakalamak üzere harekete geçen polisleri fark eden şüpheliler, ellerindeki peçeteleri yere atarak kaçtı. Yere atılan peçete içerisinde 10 adet captagon uyuşturucu hap olduğunu gören ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan incelemeler sonucu, herhangi bir ibare ve seri numara olmayan pompalı tüfek ve tüfek içerisinde 3 adet dolu kartuş , 2 poşet içerisinde bin 733 adet uyuşturucu captagon hap ve 299 gram metamfetamin ele geçirdi. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Göztepe
|4
|6
|10. Konyaspor
|4
|6
|11. Kasımpaşa
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Beşiktaş
|4
|4
|18. Başakşehir
|5
|4
|19. Gaziantep FK
|4
|3
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Altay
|5
|10
|3. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|4. Adanaspor
|5
|9
|5. Altınordu
|5
|9
|6. Tuzlaspor
|4
|8
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|4
|7
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. West Ham
|4
|6
|13. Crystal Palace
|4
|6
|14. Wolverhampton
|4
|6
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|10
|2. Cádiz
|6
|10
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Betis
|5
|9
|5. Atletico Madrid
|4
|8
|6. Real Sociedad
|5
|8
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|3
|7
|9. Sevilla
|4
|7
|10. Getafe
|4
|7
|11. Valencia
|5
|7
|12. Osasuna
|4
|6
|13. Celta de Vigo
|6
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2