Uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

Gaziantep’te bir eve baskın yapan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 500 gram eroin ile 100 gram metamfetamin ele geçirirken 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada 500 gram eroin, 100 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.