’Uygarlıkların İzinde Çağdaş Tasarımlar’ adlı sergi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği sanatçı Babür Kerim İncedayı’nın ‘Uygarlıkların İzinde Çağdaş Tasarımlar’ adlı sergisi açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği sanatçı Babür Kerim İncedayı’nın ‘Uygarlıkların İzinde Çağdaş Tasarımlar’ adlı sergisi Vali Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla açıldı. Gaziantep Sanat Merkezi’ndeki sergi 7- 25 Ekim 2022 tarihleri boyunca devam edecek.

"Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ülke yoktur"

Endüstriyel tasarımcı ve eğitimci olan Babür Kerim İncedayı, yaptığı açılış konuşmasında sanat ve kültür şehrinde bu sergisinin kendini çok gururlandırdığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi, samimiyetle bu serginin yapılmasında, uygulanmasında büyük bir değer gösterdi. Bu yaşadığımız topraklara baktığımız zaman üzerinde 26 geçkin uygarlıklar yaşamış ve yaşamaya devam etmiştir. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ülke yoktur. Bu kadar uygarlığı barındırmış ve toprak zenginliği olmuş. Baktığımız zaman yani ben bu çalışmalarımı yapmaya başladım. Endüstri tasarımcıyım” diyerek sözlerine şöyle devam etti, "O kadar zengin topraklarımız var ki kullandığım mermerler sadece Anadolu topraklarından aldığım mermerler Daha çok bu uygarlıklara günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri hem takip ettim hem onların kullandıkları materyalleri günümüze çağdaş bir şekilde nasıl aktarabilirim diye bir çalışma yaptım. Bu araştırmayı yaparken doğuda Van bölgesinde yaşamış, Urartulardan tutun bu ülke o kadar zengin ki bu şeyde tarihsel ve arkeolojik açıdan her yerde bir yaşam biçimlerini, zenginliğini görüyorsunuz. Bu çok önemli bunu herhalde. El becerisi yapan ustalarla çalışıyorum. Bu ustalar dünya çapında ustalar. Hakikaten bazı şeylerden biri şimdi çalıştığım ustalar dededen kalma, babadan kalma. O kadar zengin topraklarımız var ki kullandığım mermerler sadece Anadolu topraklarından aldığım mermerler”.

Sanatçı İncedayı, sergisinde topraklarımızın büyük zenginliği olan geçmiş uygarlıkların eşsiz miras değerlerine geliştirici çağdaş bakışıyla medeniyetler boyu tasarım süreçleri araştırmasını sürdürmektedir. Sanatçı, coğrafyasında ve çevresinde yüzyıllarca yaşamış toplumların ve kültürlerin tasarım dünyasından günümüze yansıyanları gündelik yaşamlarımıza katarken diğer taraftan da uzun geçmişin içinden özgün bakışları çağdaş sanat alanlarına katmayı hedeflerken, geleceğin tasarımcılarına bir araştırma perspektifi açıyor.