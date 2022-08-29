Ünverdi’den 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, özveri, cesaret ve kahramanca verilen bir mücadelenin ardından kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılına ulaşmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, aziz milletimizin verdiği Kurtuluş Mücadelesi, 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile eşsiz bir zaferle sonuçlanmış, vatan toprağımız ebedi olarak düşman işgalinden kurtarılmıştır. 30 Ağustos, küllerinden doğan bir milletin, yokluk içinde onur ve gururlar ulaştığı, dünya tarihinde benzeri olmayan bir kahramanlık destanı, ay yıldızlı bayrağımıza olan aşkımız, vatanımıza olan sevdamız, milletimize olan inancımız, özgürlük ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizin ilanıdır. Şanlı tarihimizden aldığımız güçle zaferle taçlanan bu yüce ruhu her daim yaşatacak olan da bizleriz. Bu şiarla günümüz koşullarında 7’den 77’ye hepimize sorumluluklar düşmektedir. Büyük Önder Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinde modern Türkiye’yi her alanda öncü ve önder bir ülke haline getirmek hepimizin görevidir. Yaşanan savaşlar, jeopolitik, siyasi ve ekonomik krizler karşısında ülkemizi bilim ve teknoloji ile gelişmiş bir ülke haline getirebilir ve geleceğe güvenle taşıyabiliriz. Şehadete gülümseyerek yürüyen bir ecdadın evlatları olarak Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün belirttiği gibi bu güç damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Yeter ki kendi potansiyelimizin farkında olarak birbirimize kenetlenelim, bireyden başlayarak kurumlarımıza kadar inanalım, kendimizi yenileyelim, yeni dünyada yer alabilmek için donanım sahibi olalım, hangi işi yapıyorsak onun en mükemmelini yapalım atalarımıza layık evlatlar olalım. Bugün dünyada savaşlar ekonomi üzerinden yürütülüyor. Bu yüzden ülkemizin bekası için ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız. Bizler de atalarımızdan aldığımız güçle Sanayi Odası olarak üyelerimizle birlikte bu doğrultuda üretim, ihracat ve istihdamımızla ülkemize güç katmaya, gelişen sanayimizle öncü olmaya devam edeceğiz. Yeni zaferler kazanabilmemiz için Şanlı Mehmetçiğimizin cephede verdiği mücadeleyi biz de ekonomi cephesinde sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, onur ve gururla Büyük Zaferin 100. yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.