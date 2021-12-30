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Ünlü şeften özel hindi tarifi

Anadolu Mutfağı Araştırma, Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Tahir Tekin Öztan, yeni yıla unutulmaz lezzetlerle girmek isteyenler için özel "Kestaneli, bademli hindi dolması" tarifi yaptı.

GAZİANTEP 30.12.2021, 17:06
Ünlü şeften özel hindi tarifi

Anadolu Mutfağı Araştırma, Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Tahir Tekin Öztan, yeni yıla unutulmaz lezzetlerle girmek isteyenler için özel "Kestaneli, bademli hindi dolması" tarifi yaptı.

Yılbaşı sofra kültürünün ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterse de özünde herkesin dileğinin aynı olduğunu belirten ünlü şef Tahir Tekin Öztan, "Yeni yıla girerken hemen herkes güzel sofralar kurar ve yeni yılın sofra kadar bereketli olmasını diler" dedi. Anadolu Mutfağı Araştırma, Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Öztan, yeni yıla girerken hazırlanacak sofraların, verilecek davetlerin ortak noktasının "Hindi Dolması" olduğunu belirterek, "Acılarıyla sevinçleriyle yılı bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde yılbaşı programları yapılmaya başlandı. Gerek dışarıda yapılması planlanan organizasyonlar, gerek evde verilecek davetlerin hiç şüphesiz olmazsa olmazı yine ’hindi’ olacak. En güzel örtülerin serildiği en kıymetli yemek takımlarının çıkarıldığı görsel bir şölenin yaşandığı sofralarda Türk mutfağının eşsiz zeytinyağlıları, mezeleri, tatlıları da yerini alacak. Esas tadını kalabalıktan alan bu sofralarda ana yemek hindi olurken bir diğer alternatif ise tavuk olarak yerini alacak. Hem daha lezzetli hem de bereketli olması sebebiyle içi dolma fıstıklı, üzümlü, kestaneli pirinç pilavı ile doldurulacak. Masalarda bir önceki yılın değerlendirilmesi yapılırken yeni yıl ile ilgili dilekler, istekler konuşulacak. Yeni yılın zengin sofralar kadar bereketli olması dileğinde bulunulacak” ifadelerini kullandı.

Öztan, yeni yıla unutulmaz lezzetlerle girmek isteyenler için de "Kestaneli-bademli hindi dolması" tarifini şöyle yaptı:

"Malzemeler; 5kg’lık bir bütün hindi, 500 gr havuç, 500 gr kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı taze karabiber, 5 dal defne yaprağı, Yeteri kadar tuz. Yapılışı: Hindinin ince tüylerini gidermek için tütsüledikten sonra bol suyla yıkanır. Genişçe bir tencereye alınır. Üzerine 4 parmak geçecek kadar su konulur. Soyulmuş olan havuçlar 3 çer parçaya kesilerek içine atılır. Soyulmuş olan soğan ve sarımsak bütün olarak içine atılır.Tane karabiberler, defne yaprakları ve tuzu eklendikten sonra kaynamaya bırakılır. Üzerine çıkan kefi (köpükleri) alındıktan sonra kapağı kapatılıp 2 saat pişirmeye bırakılır. Daha sonra hindi çıkartılarak genişçe bir tepsiye alınır. Tencerede kalan hindi suyuna biraz daha su ilave edilerek incelmesi (yoğunluğunun gitmesi) sağlanır. Bu suya pilav yapılır ve pilavda kullanılır. Pilav için malzemeler: 2 kg pirinç, 1 kg kestane, 200 gr kabuksuz badem içi, 100 gr kuş üzümü, 1 yemek kaşığı silme yenibahar, 1 yemek kaşığı silme tarçın, 1 yemek kaşığı silme karabiber, yeterince tuz, 1 yemek kasığı silme toz şeker, 300 gr sıvıyağ, 200 gr tereyağı. Yapılışı:Pirinçler ılık su ile ıslatılıp 20 dakika bekletilir. Süzülmeye bırakılır. Kestaneler haşlanıp kabukları soyulur. Kuş üzümleri ılık su ile ıslatılıp 20 dakika bekletilip süzülür. Pilav tenceresine yağları koyulup ısıtılır. Bademler altın sarısı olacak şekilde bu yağda kavrulur ve pirinç ilave edilerek kavurma işlemine devam edilir. Pirinçler kavrulunca kuş üzümleri, kestaneler ilave edilerek pirinçle birlikte bir iki kere çevrilir. Baharatları, tuzu ve şekeri ilave edilerek üç dört kere daha çevrilir. Kaynamakta olan hindi suyu ilave edilerek, suyu tam çekene kadar pişirilir. Doldurup fırınlama: Tepsideki hindinin içine pişen iç pilavın üçte biri doldurulur. Tepsinin altına hindi suyundan bir iki kepçe verilir. Hindinin üstüne yoğurtlu salçalı sos sürülerek 180 C -200 C 2lik fırında 15 dakika bekletilerek kızartılır. Fırından çıkarılan tepsinin kenarlarına geriye kalan pilav ilave edilir. Sıcak olarak servis yapılır. Kestaneli - Bademli Tavuk Dolması aynı şekilde hazırlanabilir. Tavuğun haşlanma süresi 45 dakikadır."

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