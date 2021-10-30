Ünlü sanatçı Azerin Belediye Başkanı Şahin ile düet yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’nde ünlü sanatçı Azerin, “Çırpınırdı Karadeniz” adlı parçayı GBB Başkanı Fatma Şahin ile okudu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde Gazi şehirliler için konser organize edildi. Konserde ünlü Azeri sanatçı Azerin, okuduğu parçalarla dinleyenleri büyüledi. Yaklaşık 2 saat süren konserde katılımcılar salonu hınca hınç doldurdu.

“Bir Başkadır Benim Memleketim”, “Vurun Antepliler Namus Günüdür” ve daha birçok eserle dinleyecilerin kulaklarının pasını silen Azerin, son olarak GBB Başkanı Şahin ile “Çırpınırdı Karadeniz” parçasını seslendirdi, dinleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Şarkı geçişlerinde katılımcılarla sohbet eden Azerin, Türk İslam coğrafyasında herkesin güzünün Türkiye olduğunu dile getirerek, “Türkiye, Azarbeycan’ın en zor durumlarında hep yanında oldu, bu kardeşliğimiz ebedidir” dedi.

Katılımın yüksek olduğu konserde dinleyiciler arasından GBB Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak da vardı.

Konser sonunda GBB Başkanı Fatma Şahin günün anısına Azerin’e çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.