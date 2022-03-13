Ünlü Çin firmasının tercihi ANKA

Türkiye’de enerji sektöründe faaliyet gösteren ünlü Çin firmasının sağlık için tercihi Gaziantep Özel ANKA Hastanesi oldu.

Çin merkezli ünlü enerji firmasının Genel Müdürü Wang Zhiming ve Çinli mühendisler ANKA Hastanesi Genel Koordinatörü Ömer Özdemir ve Pazarlama Müdürü Bahadır Abacı tarafından karşılandı.

Zhiming, sağlık turizmi hizmet yelpazesinde yer alan ANKA Hastanesi’nde kapsamlı muayene ve tetkikler yaptırarak sağlık kontrolünden geçti. Yapılan check-up sonrası sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Zhiming ve Çinli mühendisler daha sonra hastaneyi gezdi. ANKA Hastanesi’nin fiziksel koşulları, tıbbi alt yapı ve donanımına hayran kalan Zhiming, kalp damar cerrahisi, obezite ve metabolik cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, özellikli tıbbi süreçler hakkında detaylı bilgi aldı.

Genel Müdür Zhiming, “Tüm kontroller ve tahlillerimi yaptırdım. Doktorların ilgisinden çok memnun kaldım. Sadece bölgenin değil, komşu ülkelerin de sağlık ihtiyacını karşılayacak önemli bir konumda bulunan ANKA Hastanesi, bu yönüyle Gaziantep ve bölgeye değer katmaktadır. Son teknoloji ile donatılan tam teşekküllü böyle bir hastaneden hizmet almak mutluluk verici. Donanımlı sağlık hizmetinden dolayı hastanesi yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.