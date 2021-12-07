Üniversiteli gencler zeytinyağı üretimini yakından gördü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ile İkram Hizmetleri Programı ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan Aslanoğlu Zeytinyağı Fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi.

Bölgede zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi mevsimi olması nedeniyle, zeytinyağı üretimi aşamalarının yerinde incelenerek öğrencilerin bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amacıyla düzenlenen gezi, GAÜN Öğretim Görevlileri Dr. Metin Sürme, Ali Nadir Zeyrek ve Eyup Atılgan gözetiminde gerçekleştirildi. Gezide, öğrencilerin zeytin hasadından başlayarak zeytinyağının üretimine kadar olan bütün süreci yerinde görerek önemli bir deneyim kazandıkları belirtildi.

Öğrencilerin bu deneyimi yaşamalarında desteklerini esirgemeyen başta Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve ekibine teşekkür eden GAÜN Öğretim Görevlisi Ali Nadir Zeyrek, GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yavuz Saka’ya ve Taşıt İşletme Müdürlüğü çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.