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Üniversitede yılın personelleri ödüllerini aldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda “Yılın Personeli” seçilen akademik ve idari personele, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

GAZİANTEP 29.12.2021, 16:36
Üniversitede yılın personelleri ödüllerini aldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda “Yılın Personeli” seçilen akademik ve idari personele, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu çalışanları tarafından yapılan oylamalar sonucu yılın en başarılı akademik ve idari personelleri belli oldu. Akademide; 1.Öğretim Görevlisi Ömer Uçtu, 2. Öğretim Görevlisi Eyüp Çakı 3. Öğretim Görevlisi Adem Mert oldu. İdari Personelde; 1. Erdem Çamur, 2. Dilek Şimşek, 3. Mahmut Akar oldu. “Yılın Personeli” seçilen çalışanlara, GAÜN üst yönetimi ödüllerini takdim etti.

“Mutluluğunuz bizim için önemli”

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun, bu uygulamayla farkını bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyerek, kampüsün genelinde buna benzer çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Konuşmasında Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulundan övgüye bahseden Prof. Dr. Özaydın, “Sizlerle çalışmaktan son derece mutluyuz, umarım sizler de mutlusunuzdur. Mutluluğunuz bizim için çok önemli, yönetim olarak her zaman personelin yanında olacağız. Geçmiş yönetimden bayrağı aldık daha da yukarılara taşımayı düşünüyoruz. Barışçıl bir şekilde aramızda rekabeti oluşturarak, çıtayı yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunu kampüsleştirerek cazibe merkezi haline dönüştürmek istediklerini dile getiren Prof. Dr. Özaydın, “Buraya öğrenci yurdu, spor salonları, öğrencilerin zaman geçireceği kafeler ve daha fazla ders çalışmak için kütüphaneler açarak büyütmek istiyoruz. Öğrencilerimizin haftanın 3 günü teorik eğitim 2 günü de uygulamalı eğitim alması için uğraşacağız” dedi.

“Üretme noktasında son derece önemli bir yer”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, “Naci Topçuoğlu, meslek yüksekokulları içeresinde göz bebeğimiz. Buraya her ziyaretimde gurur ve mutlulukla ayrıldım. Bunda hepinizin emeği var. Benim gözümde hepiniz yılın personelisiniz” derken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık ise ‘İnsanların en faziletlisi insanlara faydalı olandır’ ilkesinden hareket ettiklerini söyleyerek, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun üretme noktasında son derece önemli bir yer olduğunu ifade etti.

Ödül alan akademik ve idari personeli tebrik eden Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, motivasyon konusunda bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu vurguladı.

“Bu uygulamayı kampüsün geneline yayacağız”

Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarının Türkiye’nin daha da ileriye gitmesi için önemli bir stratejinin köşe taşlarından birisi olduğunu belirten GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun öneminden bahsederek, “Gaziantep gibi ihracatıyla yurt dışına açılan ve büyüyen bir şehirde ayrı bir önemi var. Burada, sanayinin gelişmesi, Gaziantep’in bir dünya kenti olabilmesi için ciddi bir emek var. Sizler de bunun birer parçasısınız. Bundan sonra kampüste diğer akademik ve idari birimlerimizde benzer çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt da yılın personeli uygulamasını geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, tüm personellerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

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