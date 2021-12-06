banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Üniversite ve özel gereksinim online paneli

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Üniversite ve Özel Gereksinim Online Paneli” gerçekleşti.

GAZİANTEP 06.12.2021, 14:36
Üniversite ve özel gereksinim online paneli

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Üniversite ve Özel Gereksinim Online Paneli” gerçekleşti.

GAÜN Engelli Öğrenci Birimi Müdürü ve Gaziantep Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Emrah Demir, Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Murat ve Psikolog Mustafa Kaplan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonuna yönelik sunumlar yapılarak soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Emrah Demir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Doç. Dr. Mehmet Murat “Özel Gereksinimli Bireylerden Öğrendiklerim” temalı konuşmasında, özel gereksinimli bireylerin haklarını savunmanın ve gerekli uyarlamaların yapılmasının topluma entegrasyon açısından önemini vurguladı.

Gaziantep Üniversitesi’nde görev yapan bir diğer panelist Psikolog Mustafa Kaplan ise “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Doğru Bilinen Yanlışlar” temalı konuşmasında özel gereksinimin bir engel ya da özür olarak anılmasından öte bir farklılık olarak ele alınmasının ve özel gereksinimli bireylerin de toplu bir bakış açısı ile değil ‘birey’ olarak algılanmasının altını çizdi.

Engelli Öğrenci Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Emrah Demir de gerçekleştirdiği sunumda, özel gereksinimli bireylerin tipik gelişim gösteren bireylerden farklılık gösteren yanlarının olabileceğini belirterek, bu farklılıkların özel gereksinimli bireylerin topluma ve üniversite ortamına entegrasyonunda engel oluşturmadığını söyledi. Gerekli uyarlamalarla özel gereksinimli bireylerin topluma ve üniversite kültürüne çok değerli katkılar sunduklarını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Demir, Engelli Öğrenci Birimi olarak başvuran özel gereksinimli öğrencilere yönelik akademik uyarlama mektuplarının öğrencilerin ihtiyaçlarını temel alarak yazılıp ilgili bölüme ve öğretim üyelerine gönderildiğini böylece eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin okuyucu hizmetleri almalarına destek olunduğuna ilişkin bilgiler de paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Demir, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’nün destekleri ile YÖK’ten çok sayıda Engelsiz Üniversite temasında ödül aldıklarını ifade etti. “Engelsiz GAUN” hedefine yönelik çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Demir, GAÜN Yönetimine, öğretim üyelerine, özel gereksinimi olan olmayan tüm öğrencilere ve gönüllülere teşekkürlerini sundu. Panel soru cevap bölümü sonrasında sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8