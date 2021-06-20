Üniversite öğrencisinden sokak hayvanlarına özel barınak

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gizem Eldeniz’in, sahipsiz sokak hayvanlarının, yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlayıp geliştirdiği kedi yuvaları, Gaziantep’in belirli noktalarına yerleştirildi. Genç öğrencinin yaptığı proje, herkesin beğenisini topladı.

Gaziantep’te son yıllarda sokak hayvanlarına yönelik koruma projeleri tek tek hayata geçiriliyor. Gerek belediyeler, gerek kurumlar, gerekse de öğrenciler sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyorlar.

Sahipsiz sokak hayvanları hedef alındı

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gizem Eldeniz, hocaları Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Önder, Dr. Cemil Yavuz ve Barış Gür öncülüğünde "Yaşamak istediğin gibi yaşat" sloganıyla sokak hayvanlarına yönelik proje tasarımı gerçekleştirdi. Gerçekleşen proje kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılanması hedef alındı. Gizem Eldeniz’in tasarlayıp hazırlamış olduğu kedi yuvaları Gaziantep içerisinde ihtiyaç görülen noktalara yerleştirildi.

“Yeryüzündeki bütün canlıların yaşam hakkı var”

Yaptığı proje hakkında açıklamalarda bulunan ve canlıların yaşama hakkının olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Gizem Eldeniz, “Sokak hayvanları, hayatı bizle paylaşan diğer canlılardır. Bizlerin yeryüzünde ne kadar yaşama hakkı varsa onların da yaşama hakkı vardır. Sevgiyi birlikte paylaşarak, daha mutlu olabiliriz. ‘Yaşamak istediğin gibi yaşat’ sloganıyla sokak hayvanlarına yönelik yaptığımız proje tasarımı ve uygulaması bunun en güzel örneklerinden biridir’’ diye konuştu.