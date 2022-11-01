Üniversite öğrencilerine kumaş boyama uygulamalı gösterildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde Öğretmenim Sanat ve Hobi Merkezi Cadence Art Eğitimcisi Gülden Kurtaran tarafından kumaş desenlendirme ve boyama workshopu yapıldı.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Konfeksiyon ve Giyim Atölyesi’nde gerçekleştirilen workshopa, fakülte öğrencileri ve akademisyenler katıldı. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh, kumaş yüzeyini renklendirme, desenlendirme ve tasarım yapmak amacıyla farklı teknikleri kullanılarak öğrencilere uygulamalı olarak gösterildiğini söyledi. Eğitimci Gülden Kurtaran kumaş sıvı boyaları, sprey boyaları, kumaş transfer kağıtları, stencil, pasta rölyef ve fırça kullanılarak pamuklu ve polyester kumaş üzerine tasarım elemanları ve ilkeleri kullanılarak tasarım yaptıklarını söyledi. Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise “Moda tasarımı öğrencilerinin eğitimlerine ek olarak yapılacak en büyük fayda uygulamalı etkinlikler düzenlemektir. Öğrencilerimizi ne kadar farklı etkinliklerle besleyebilirsek o kadar donanımlı mezun etmiş oluruz” diye konuştu.