Üniversite öğrencilerinden Temiz çevre temiz kampüs etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından Temiz Çevre Temiz Kampüs etkinliği düzenlendi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi çalışanları, proje ekibi ve yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlik GAÜN Atatürk heykeli önünde gerçekleşti. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi tarafından organize edilen etkinlikte öğrencilere temizlik yapılırken kullanacakları tek kullanımlık önlükler, eldivenler, dezenfektan maske gibi malzemeler dağıtıldıktan sonra kampüs temizliği için gruplara ayrılmaları sağlandı.

Guruplar halinde ayrılan öğrencilere Gaziantep Üniversitesi İç Hizmetler Müdürlüğü Arazi Değerlendirme görevlileri eşliğinde temizleyecekleri mıntıkalar gösterildi ve liderlik yapıldı. Hep birlikte üniversitenin farklı bölgeleri yerlere atılmış çöplerden ve atıklardan temizlendi.

Öğrencilerle birlikte çevre temizliği etkinliğine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, “Temiz toplum sağlıklı toplum” diyerek konuşmasında şunları söyledi: “Öğrencilerimizle birlikte Temiz Çevre Temiz Kampüs sloganıyla yola çıkarak kampüsümüzde atılmış olan çöpleri topladık. Daha yeşil, güzel ve temiz bir kampüs oluşturalım ve bu bilinci aşılayalım istedik. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezine ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TDP Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş ise, Temiz Çevre Temiz Kampüs etkinliğinde Gaziantep Üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek kampüsü temizlemek için el birliği yaptıklarını belirterek, desteklerinden dolayı GAÜN Rektörlüğüne, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’a ve etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.