Üniversite öğrencilerinden su tasarrufu konusunda örnek proje

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğr. Gör. Berk Palandökenlier ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencileri tarafından “Su Tasarrufu ve Su Kirliliği” temalı proje gerçekleştirildi.

Toplumsal Duyarlılık Projesi dersi gerçekleşen eğitimde, Hanifi Şireci İlköğretim Okulu, 30 Ağustos İlköğretim Okulu, Kurtuluş İlkokulu ve Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda eğitim sunumları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Eğitim sunumları çerçevesinde su tasarrufunun dünyaya ve insanlığa etkileri, yaşamımız için önemi, azalan su kaynakları nedeni ile gelecek neslin yaşadığı hayati tehlike ve bu tehlikeye karşı alınması gerekli tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Su kirliliğinin nedenleri, suların kirletilmesi nedeniyle temiz su kaynaklarına erişimde yaşanan sorunlar, daha temiz sulara erişim için alınması gereken önlemlerin neler olduğu konularında eğitici yazılı ve görsel animasyonlar eşliğinde bilgi verildi. Etkinlikte, “Damlaya Damlaya Göl Olur, Boşa Damlarsa Çöl Olur” sloganı eşliğinde çalan “Su Damlası” şarkısı ile hedef kitlesini oluşturan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine su damlası figürlü tişörtler verildi. Yapılan sunumlar sonrasında Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri tarafından ilkokul öğrencilerine yönlendirilen ödüllü sorular alınan doğru cevaplar sonucunda yüz boyama etkinliği, öğrencilerin kendi tasarımı olan su damlası şeklindeki anahtarlıkların hediye edilmesi, suyun önemi ve su kıtlığının yaşanması durumunda neler olabileceğini anlatan canlı tiyatro gösterisi yapıldı. Suyun daha tasarruflu bir şekilde kullanma alışkanlığının kazandırılması amacı ile öğrencilere periyodik olarak hazırlanmış “tasarruf çizelgesi” ve çeşitli hediyeler verildi.