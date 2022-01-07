Üniversite öğrencilerinden soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından “Evinizdeki Soba Zehirlenmesine Dikkat” sloganıyla soba zehirlenmelerine dikkat çekildi. GAÜN Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Celal Bal’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Toplumsal Duyarlılık Projesinde, bilgilendirme broşürleri dağıtılarak pankartlar asıldı.

Her yıl Oğuzeli ilçesinde özellikle aralık ve ocak aylarında soba zehirlenmeleri vakalarında ciddi artış yaşandığını belirten GAÜN Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Celal Bal, bu artışların önüne geçebilme adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bilgilendirici broşür ve pankart desteğiyle Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri tarafından Oğuzeli ilçesinde soba zehirlenmeleri hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtılarak, yoğun olarak kullanılan iş yerlerine pankartlar asıldığını söyledi. Proje öncesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı hocaları tarafından öğrencilere soba zehirlenmesi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verilerek öğrenciler bilgilendirildi. Öğrenciler tarafından broşür ve pankart dağıtılarak, Oğuzeli halkı soba zehirlenmeleri hakkında bilgilendirildi.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak bu tür Toplumsal Duyarlılık projelerinde halk ile iç içe olarak tüm desteklerini sürdüreceklerini aktaran Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, bu kapsamda projeye destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına teşekkür etti.