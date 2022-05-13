Üniversite öğrencileri TBMM’yi ziyaret etti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Erasmus Plus “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim” Gençlik Projesi çerçevesinde Çevre ve Şehir Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ziyareti yapıldı. Proje yürütücüleri Doç. Dr. Eren Özceylan, Doç. Dr. Aslı Özpolat, Doç. Dr. Ferda Nakıpoğlu Özsoy ve Araştırmacı Öğr. Gör. Ayca Özceylan ile öğrenci temsilcileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünde proje ile ilgili bilgi alış-verişinde bulundu.

Projede yer alan çevre ve atık, imar ve planlama, ulaşım ve trafik ve kentsel dönüşüm komisyonları başkanları; Yusuf İslam Yılmaz, Evrim Besler, Hanifi Gül ve Anıl Açıkgöz, “Kentsel Sürdürülebilirlik Raporunu” Çevre Yönetimi

Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul ve Daire Başkanı İrdeGürtepe ile paylaştı. Toplantıda komisyon başkanları, Gaziantep ili ile ilgili belirlenen sorunları ve çözüm önerilerini sundu. Sunum sonrası Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, üniversite öğrencilerinin böyle bir projede yer almasının ne kadar önemli olduğunu ve ilgili konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Proje komisyon başkanlarının ilgili proje çalışması sırasında şekillenen yeni proje fikirlerinin de paylaşıldığı toplantıda proje yürütücülerinden Doç. Dr. Ferda Nakıpoğlu Özsoy bakanlığın desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, Gürsel Erul ile İrdeGürtepe’ye teşekkürlerini iletti. “Kentim için Meclisteyim” faaliyetinin ikinci gününde ise Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret eden proje ekibi, projenin amaçlarını ve proje ile yapılan araştırmaların sonuçlarını paylaştı. Proje yürütücülerinden Doç.Dr. Eren Özceylan, öğrencilerin çalışmalarını paylaşma imkanı bulmasından dolayı memnuniyetlerini iletti.

Proje yürütücülerinden Doç.Dr. Aslı Özpolat ise “Projenin bakanlık ve meclis ziyaretini içeren faaliyeti ile politika diyaloğuna destek amacına ulaştığını düşünüyoruz. Projede yer alan yaklaşık elli öğrencimiz ile ortaya çıkan proje raporunun değerlendirilmesi bizi memnun etti. Bu öğrencilerimizin başarısıdır” dedi.