Üniversite öğrencileri Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4.sınıf öğrencileri, Vejetaryen Mutfak dersi çerçevesinde Doç. Dr. Hatice Pekmez koordinatörlüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Kamil Tiryaki ziyaret boyunca öğrencilere eşlik etti. Ziraat Mühendisi Kamil Tiryaki öğrencilere hem sera alanını hem de üretim alanını gezdirerek gerçekleştirdikleri tarım uygulamalarını ve yetiştirilen ürün çeşitleri hakkında bilgi verdi. Tiryaki, gıdanın geleceği ve sürdürülebilir olması, gelecek kuşaklara ulaşması, onun temelini oluşturan tarımın prensiplerini doğru uygulamaktan geçtiğini belirterek, öğrencilerde doğru tarıma dair farkındalık oluşturdu.

Tarımsal eğitimlerle birlikte dondurarak kurutma işlemi de gerçekleştirilen Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nin Gıda Mühendisi Didem Yıldırım, Liyofilizasyon yöntemini açıklayarak, bu yöntemle kuruttukları ürünler hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Yıldırım, genellikle sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olan kuru meyvelerle birlikte anılan freeze dry yöntemini dondurma ve peynire uygulayıp başarılı sonuçlar aldıklarını belirtti.