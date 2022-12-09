Üniversite adaylarından SANKO Üniversitesi’ne ziyaret

İnci Konukoğlu Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, SANKO Üniversite ziyarete ederek, üniversite ve bölümleri hakkında bilgiler aldı.

Sağlık alanında kariyer hedefi olan öğrenciler, Rehber öğretmenleri eşliğinde üniversiteyi gezerek, birimleri yerinde görme fırsatı buldu. Öğrencileri bilgilendiren Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necdet Aytaç, “Hekimler sağlığı korumak için 7 gün 24 saat göreve hazır olan kişilerdir. Hekimlik, ilk insandan dünyada yaşayan son insana kadar geçerli olacak bir meslek olup insanlar size saygı duyacaktır” dedi. Prof. Dr. Aytaç, “Bilim, iletişim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onları üreten, kurgulayan, planlayan ve kullanan insandır. Sonuçta herkesin bir gün doktora gereksinimi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Funda Fakılı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı da beslenmenin önemini anlatarak beslenme ve diyetetik uzmanlarının bu konudaki sorumluluklarına vurgu yaptı.

Mesleğin çalışma alanları ve iş imkanlarıyla ilgili bilgiler de paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, “Bölümümüz akredite olup, kurumlarla iş birliği içindeyiz” diye konuştu.

Öğr. Gör. Mustafa Kavak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Mustafa Kavak da öğrencilere bölümün özellikleri, temel beceri laboratuvarı ile SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin imkanlarını anlattı. Öğr. Gör. Kavak, ayrıca hemşirelerin çalışma alanlarından ve üniversitenin yurtdışı iş fırsatlarına değindi.

Öğr. Gör. Hakan Polat

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Polat ise nüfusun ve hastalıkların artmasıyla birlikte fizyoterapistlere duyulan ihtiyacın da arttığına dikkat çekti. Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını verdiğini belirterek, “Üniversitemiz Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarıyla meslek yaşamında başarıyla görev alabilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Tavşancıl, öğrencilere burs imkanları, eğitim imkanları, öğrenci kulüpleri, etkinlikler, sosyal medya ve web sayfası ile ilgili bilgiler aktardı.