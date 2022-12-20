ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Ligi GAÜN ev sahipliğinde başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Basketbol Bölgesel Lig Şampiyonası Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde başladı.

GAÜN Sporıum’da yapılan Lig Şampiyonası’nın açılış töreninde konuşan GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Saka, müsabakalara ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig Müsabakalarına katılan üniversite takımlarına başarılar diledi.

Açılışın ardından oynanan müsabakalarda GAÜN, Kafkas Üniversitesini 72-18’lik skorla yenerken, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesini 74-44’lük skorla mağlup etti.

Basketbol Bölgesel Lig Kadın Grubunda; Sütçü İmam Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi, Basketbol Bölgesel Lig Kadın Grubunda, İnönü Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi takımları içerisinde müsabakalarda ilk ikiye kalan takımlar süper lige çıkacak.

Müsabakalar cuma günü final maçlarıyla sona erecek.