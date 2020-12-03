Uluslararası örnekler ile yapay zeka ve eğitim uygulamaları

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi, “Yapay Zekâ ve Eğitim Uygulamaları” konulu disiplinler arası bir webinar serisine imza attı. Zoom video konferans platformundan gerçekleşen ve eşzamanlı olarak Youtube’da canlı yayınlanan webinarlarda yapay zekâ, uluslararası düzeydeki uygulamalı örneklerle ele alındı.

Disiplinler arası konunun uzmanlarını bir araya getiren webinarlar, HKÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekerek’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Webinarın ilk bölümünde; ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Kalkan, “Yapay Zeka ve Temel Kavramları, Yapay Zekânın Kullanım Alanları”, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi BÖTE Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Şişman, “Dünyada ve Türkiye’deki Örnek Yapay Zeka Uygulamaları”, Aksaray Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Kadir Pala,”Eğitim Sisteminde Yapay Zekanın Yeri ve Önemi” konularında önemli açıklamalarda bulundular. Soru-cevap şeklinde devam eden webinarın ikinci bölümünde panelist olan HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özge Kelleci, “Öğretmen Yetiştirmede Yapay Zeka Uygulamaları”, TC. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Gökhan Yücel ise “Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları/Projeler/Eğitimler” başlıklı konuları ile webinara alternatif bakış açıları sundular. Yapay zekânın eğitimde kullanımına yönelik proje eğilimlerinin de tartışıldığı disiplinler arası webinarın koordinatörlüğünü yapan HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özge Kelleci ise, “Webinarımız, Üniversitemizin eğitimde yapay zeka konusunda yapacağı ileri çalışmalar için bir başlangıç oluşturmuştur. Webinarlarımızın düzenlenmesine öncülük eden HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk’e ve katkı sağlayan tüm konuşmacılara teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yapay Zeka ve Eğitim Uygulamalarının çok yönlü ele alındığı ve alanında uzmanlar tarafından masaya yatırıldığı webinarlar, zengin konu başlıkları ile bilgi şölenine dönüştü.