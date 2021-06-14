Uluslararası nakliyeciler Gaziantep’te buluştu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin Gaziantep’te düzenlediği ve çok sayıda uluslararası taşımacılık yapan firmanın katıldığı toplantıda sektörün durumu ve gelecek hedeflerini konuşuldu.

Çok sayıda uluslararası taşımacılık yapan firmanın katıldığı toplantıda nakliye sektörünün mevcut durumu ve gelecek hedefleri konuşulurken, açıklamalarda bulunan Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gaziantepli nakliye firmalarına yatırımlarından ve başarılarından dolayı teşekkür etti.

“Gaziantepli nakliyeciler bizim için gurur kaynağıdır”

Gaziantepli uluslararası taşımacılık yapan firmaların başarılarından dolayı gurur kaynaklarının olduğunu dile getiren Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “2001 yılından bu yana geldiğim Gaziantep’te özellikle son dönemlerdeki ekonomik atağıyla gurur kaynağımız oldu. Düşünebiliyor musunuz? Gaziantep ekonomide uçuyor, sürekli organize sanayi bölgeleri açılıyor, sürekli olarak bütün dünyaya mal sevk ediyor. Bu bizim gurur kaynağımız. Tüm üreticilere ve yatırımları yapanlara şükranlarımı sunuyorum. Bunlar çok önemli ancak çok önemli bir konu daha var. Bu kadar büyük ihracat yapılan bölgede çok daha büyük altyapısına hazır, kendini geliştiren bir lojistik sektörü var. Bugün yıllarca hep önem verdiğimiz lojistiğin ve hepsinden öte lojistiğin hizmetlerin daha önemli olması ülkelerin performanslarını artıyor. Bunu da çok net görmüş olduk. Her yere bu bölgede üretilen malları taşıyorlar. Bence gurur kaynağımız budur. En önemlisi Gaziantepli nakliyeciler taşıyor bunları. Gaziantep’te yatırım yapmış nakliyecilerin yaptığını, ne İstanbul’dan, ne de yurtdışından yatırım yapmış olan nakliyeciler yapabiliyor. Gaziantepli nakliyeciler depolamayı, taşımayı yapıyorlar ve bu bizim için gurur kaynağıdır. Nakliyecilerimize ve üreticilerimize şapka çıkartıyorum” diye konuştu.