Uluslararası matematik yarışmasına GKV damgası

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen dünya genelinde 900 bin öğrencinin katıldığı Uluslararası Matematik Yarışmasında elde ettikleri başarılarıyla dikkat çekerken kazandıkları ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kuruluşunun 57’inci yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda elde ettiği başarılara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Kanada Waterloo Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen dünya genelinde IB ve diğer uluslararası okullardan her kategoride yaklaşık 900 bin öğrencinin katıldığı Waterloo Üniversitesi Uluslararası Matematik Yarışması’nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji okul birincisi olan öğrencileri büyük bir başarıya imza attılar.

Yüzbinlerce öğrenci yarıştı GKV’liler derece getirdi

Yarışmada GKV Özel Cemil Alevli Koleji C10A öğrencisi İsmail Efe Yıldırım, C11A öğrencisi Yosun Akdağ ve C12A öğrencisi Serdar Özdem dünya genelinde yüzde 25’lik dereceye girerek Türkiye’yi gururlandırdı. Öğrencilerin İngilizce matematik terminolojisini kullandığı kendi içinde zorluk derecesine göre 3 kategori içeren çoktan seçmeli sorulara karşı analitik düşünme becerilerinin ölçüldüğü Waterloo University The Centre for Education of Mathematics and Computing (CEMC) birimi tarafından hazırlanan sınava her yıl yüz binlerce öğrenci katılıyor. GKV Özel Cemil Alevli Kolejinin başarılı öğrencilerinin ödülleri pandemi kurullarına uyularak düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

Ödüller Kanada’dan geldi

Uluslararası başarı elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri uluslararası geçerliliğe sahip belgeleri ve madalyaları, covid-19 önlemleri dikkate alınarak, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, GKV Özel Cemil Alevli Koleji IB Koordinatörü Ali Pamuk tarafından takdim edildi. Başarılı öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Pandemi sürecinde kurumlarımız alınan önlemler ve Milli Eğitim Bakanlığımızın uyguladığı uzaktan eğitim kararlarını uygulayarak öğrencilerinin yarınlara en iyi şekilde hazırlanması için teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemize ve kurumlarımıza uluslararası başarılar kazandıran öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.