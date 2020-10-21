Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
TÜRKİYE'NİN “MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ” HAREKETİNE KATKI SAĞLAYAN ISIF BULUŞ FUARINDA, 2020 ÖDÜLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKTE SAHİPLERİNİ BULDU.
Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” hareketine katkı sağlayan ISIF Buluş Fuarında, 2020 ödülleri gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte sahiplerini buldu.
Çok sayıda temsilcinin katıldığı etkinlikte, Gaziantep Üniversitesi, ISIF ödüllerinden 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödüllerini alarak toplam 3 ödülün sahibi oldu. ISIF ödülleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi, “Potansiyel Antikonvülsan Aktiviteye Sahip Sülfonamit Grubu İçeren Tiyosemikarbazon Türevlerinin Sentezi patenti” ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül İyidoğan ve Prof. Dr. Emine Elçin Emre altın madalya; “Programlanabilir Mutfak Fırınlarında Soğutma Sistemi patenti” Doç. Dr. Hüseyin Toktamış gümüş madalya ve“Anasonlu Bitter Çikolata ve Üretim Yöntemi” ile Prof. Dr. Ali Rıza Tekin ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Albakbronz madalya aldı.
Tüm ödül alan akademisyenlerin ortak görüşünün; büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesi olmakla beraber üniversitenin güçlü sinai mülkiyet ağı olmasını sağlamak olduğu bildirildi.
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3