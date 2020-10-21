Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası

Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” hareketine katkı sağlayan ISIF Buluş Fuarında, 2020 ödülleri gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte sahiplerini buldu.

Çok sayıda temsilcinin katıldığı etkinlikte, Gaziantep Üniversitesi, ISIF ödüllerinden 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödüllerini alarak toplam 3 ödülün sahibi oldu. ISIF ödülleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi, “Potansiyel Antikonvülsan Aktiviteye Sahip Sülfonamit Grubu İçeren Tiyosemikarbazon Türevlerinin Sentezi patenti” ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül İyidoğan ve Prof. Dr. Emine Elçin Emre altın madalya; “Programlanabilir Mutfak Fırınlarında Soğutma Sistemi patenti” Doç. Dr. Hüseyin Toktamış gümüş madalya ve“Anasonlu Bitter Çikolata ve Üretim Yöntemi” ile Prof. Dr. Ali Rıza Tekin ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Albakbronz madalya aldı.

Tüm ödül alan akademisyenlerin ortak görüşünün; büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesi olmakla beraber üniversitenin güçlü sinai mülkiyet ağı olmasını sağlamak olduğu bildirildi.