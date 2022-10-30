Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası’nda finalistler kupalarına kavuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası, final müsabakası ve ödül töreniyle son buldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te ilk kez uluslararası çapta düzenlenen Tenis Turnuvası’nda Fransız Corentin Denolly ile Romen Nicholas David İonel arasında oynanan final müsabakasını seyircilerle izledi.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde organize edilen turnuvada, rakibini 6-2’lik setlerle 2-0 yenen Romen tenisçi İonel ile ikinci sıraya yerleşen Fransız Denolly, ödül töreninde kupalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’tan aldı.

Öte yandan 29 Ekim’de final maçı oynanan Çift Erkekler kategorisinde Sarp Ağabigün ve Mert Özdemir ile karşı karşıya gelen Corentin Denolly ve Damain Wenger ise 6-3 ve 6-2’lik setlerle rakiplerini 2-0 yenerek birincilik kürsüsüne yerleşti.

“Tenis bir akıl, bir disiplin oyunudur”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in bir spor şehri olma noktasına doğru gittiğini belirterek, “Bu turnuvada bulunan tenisçilerimizi Gaziantep’te ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru gidiyoruz. Cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kuruldu. Cumhuriyet fırsat eşitliğidir. Cumhuriyet, erdemli ve faziletli futbolcu yetiştirmek demektir. Bize Cumhuriyetin verdiği ilhamla yeni sporcularımızın tenisçilerimizin ünlü tenisçi Roger Federer gibi başarılı bir kariyere sahip olmasını istiyoruz. Gaziantep’teki tenisçilerin adından sıkça söz ettiren yetenekli tenisçiler gibi bir kariyere sahip olmasına değin, bayrağımızı bütün dünyaya gösterene kadar hiç durmadan çalışacağız. Tenisin bir akıl oyunu, bir disiplin olduğunu bugün oynanan final müsabakasıyla bir kez daha gördük. Tek başına yetenek yetmiyor, bu sporda tam bir akıl oyunu var. Tenisin dili yaşamın dilidir. Eğer teniste başarılıysanız hayatta da başarılısınızdır. Tenisçi demek centilmen sporcu demektir” dedi.

“Böyle güzel organizasyonların yapılması için yerel yönetimler olmazsa olmazımız”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise Gaziantep ev sahipliğinde düzenlenen tenis turnuvasının çok güzel bir final ile son bulduğunu ifade ederek, “Gaziantep’te bugün ilk kez uluslararası bir turnuva düzenleniyor. Bu turnuvanın yapılmış olması, Türk tenisinin her gün ileriye giden, her gün yükselen çizgisini çok fazlasıyla gösteren bir delil olmuştur. Böyle güzel organizasyonların yapılabilmesi için yerel yönetimler olmazsa olmazımız” diye konuştu.