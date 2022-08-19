Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım’dan Gaziantep çıkarması

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım bir dizi programa katılmak için Gaziantep’e ziyarette bulundu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Gaziantep İl Başkanlığı Dündar Taşer Kültür Merkezini ziyaret etti. İl Başkanı İbrahim Hakan Demirkan ve yönetiminin karşıladığı Yıldırım, Ülkücü Şehit Ahmet Kerse’nin adının verildiği toplantı salonunda Ülkü Ocakları mensupları ve partilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Gerçekleşen toplantı sonrası Genel Merkez tarafından sürdürülebilir tarım projesi çerçevesinde başlatılan Perma Kültür Projesinin uygulama alanını da ziyaret eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, daha sonra Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan ile birlikte dünyanın en büyük 2. mozaik müzesi olan Zeugma Müzesini ziyaret etti.

Kabri Oğuzeli’nde bulunan Ülkücü Şehit Ahmet Kerse’yi mezarı başında anan Yıldırım, Gaziantep Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Demirkan, İlçe Başkanları ve il yöneticileri ile birlikte daha sonra Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ı ziyaret ettiler.

Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanlığı’nın yaptığı çalışma ve faaliyetlerin çok kıymetli olduğunun altını çizen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Bugün aileler evlatlarını Ülkü Ocaklarımıza emanet ediyorsa burada aşılamaya çalıştığımız milli bilinç ve ahlak sayesindedir. Türk gençliğine ve bunun bir ayağı olarak Gaziantep teşkilatımıza güvenimiz sonsuzdur” dedi.

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İbrahim Hakan Demirkan ise, “Genel Başkanımızın Gazi şehrimizi ziyareti bizi onurlandırdı. Genel Başkanımıza bugüne kadarki faaliyetlerimizi arz edip bundan sonraki faaliyetlerimiz için gerekli emir ve talimatları aldık” ifadelerini kullandı.