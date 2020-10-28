Ulaşım Sen’den MHP’ye hayırlı olsun ziyareti

Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler Fidan ve şube yönetimi yapılan kongre ile MHP Gaziantep İl Başkanı Seçilen Cahit Çıkmaz, MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Seçilen Akın Erol Kınacılar ve MHP Şahinbey İlçe Başkanı Seçilen İlker Kızıklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Şube Başkanı Baler Fidan ve beraberindeki Türk Ulaşım-Sen Şube yönetim kurulu üyeleri kamuda ve İş kollarında Havalimanı, Demiryolları ve Bölge Müdürlüklerinde yaşanan sorun ve sıkıntılarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Ziyarette Çıkmaz, Türk Ulaşım-Sen ailesi adına başkanlara başarılar dileyen Fidan, kamu da yaşanan sıkıntıları, kamu çalışanlarının sorunlarını bildikleri ve yakınen takip ettiklerini belirterek, sorunların çözümü için üzerine düşenleri yapacaklarını kaydetti. MHP’li Başkan Çıkmaz, kamu çalışanlarının görev ve sorumluluklarını devlet memuru bilinciyle, kişilere değil devlete aidiyet duygusuyla, yerine getirmesi gerektiğini, memurun öncelikli vazifesinin bu olması gerektiğini en anlatarak, en iyi milliyetçi görev ve sorumluluğun da en iyi şekilde yerine getirilebileceğini ifade etti.

Çıkmaz, Türkiye Kamu-Sen in bu husustaki misyonunun tüm Türkiye tarafından bilinip kabul edildiğini, kendilerinin de Kamu-Sen tarafından ulaştırılan her soruna gerekli hassasiyeti göstereceklerini söyleyerek ziyaret nedeniyle teşekkür etti.