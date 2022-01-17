banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?

Türkiye’nin tekstil ihracatının yüzde 22,7’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kileci, Türkiye’nin tekstil ihracatının yüzde 22,7’sinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yapıldığını açıkladı.

GAZİANTEP 17.01.2022, 14:20
Türkiye’nin tekstil ihracatının yüzde 22,7’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kileci, Türkiye’nin tekstil ihracatının yüzde 22,7’sinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yapıldığını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, 2021 yılı tekstil sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pandeminin etkisinin devam ettiğini aktaran Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 2 milyar 298 milyon 514 bin dolar değerindeki ihracatıyla Türkiye’nin yapmış olduğu tekstil ihracatından yüzde 22,7’lik pay aldığını söyledi.

Tekstil ihracatında Cumhuriyet rekoru

Türkiye’nin geçtiğimiz yıla göre tekstil ürünlerinde yüzde 39,3’lük artış ile 10,1 milyar dolar ihracatı yaptığını ve bu rakamın Cumhuriyet rekoru olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, “Pandeminin etkileri devam ederken başladığımız 2021 yılında, bir önceki yıl tekstil sektöründe pandemiyle kazandığımız avantajları sürdürmeye devam ettik. Üretimde yaşanan rekabet avantajı ve Bölgemizin gösterdiği hummalı çalışma ihracat rakamlarımıza da yansıdı. 2021 yılında Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü, yüzde 39,3 oranında bir artışla 10,1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaştı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz ise 2021 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 43’lük bir artışla gerçekleştirdiği 2 milyar 298 milyon 514 bin dolar değerindeki tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatıyla, ülke ihracatından yüzde 22,7’lik bir pay aldı. Birliğimizin toplam ihracatı ise yüzde 33 artışla 3 milyar 671 milyon 885 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılında Birliğimiz toplam ihracatının yüzde 62,6’sını tekstil, yüzde 24,6’sını kimyevi maddeler, yüzde 7,5’ini konfeksiyon ürünleri, yüzde 3,5’ini çimento ve toprak ürünleri ve yüzde 1,8’ini makine ve aksamları oluşturmuştur. 2021 yılında tekstil ihracatımız 2020 yılına kıyasla yüzde 43, konfeksiyon ürünleri ihracatımız yüzde 14, kimyevi maddeler ihracatımız yüzde 18, çimento ve toprak ürünleri ihracatımız yüzde 36, makine ve aksamları ihracatımız ise yüzde 49 oranında artış göstermiştir” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 183 ülkeye tekstil ihracatı

AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın giderek arttığını vurgulayan Kileci, “2021 yılı boyunca Birliğimizden 183 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise 437,8 milyon dolarla Irak, 349,3 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 332,5 milyon dolarla İtalya olmuştur. Sektördeki üretim standartlarının yükselmesi ve katma değerli ürün ihracatı arttığından, 2021 yılı boyunca AB ülkelerinin ihracatımız içerisindeki payı giderek büyümüştür. Tekstil Birliğimiz bu olumlu tablonun oluşması için yıl boyunca çalışmalarını sürdürmüş, Almanya, Avusturya ve Fransa pazarlarına yönelik olarak düzenlenen ‘Medikal Tekstil ve Kişisel Koruyucu Ekipman Sanal Ticaret Heyeti’ ile hem kişisel koruyucu ekipman hem de bu ekipmanların üretiminde kullanılan non-woven kumaşların üretiminde sahip olduğu potansiyeli değerlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bölge ihracatçılarımızın bu yükselişi hepimize gurur veriyor”

2021 yılında Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından ilki düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na da değinen Kileci, ayrıca bölge ihracatçılarının başarılarından dolayı gururlandıklarını söyleyerek, “Ticaret Bakanlığımızın destekleri, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin koordinasyonunda Tekstil Birliğimiz organizasyonu ile 2021 yılında ilkini düzenlediğimiz Doku Kumaş Tasarım Yarışması ile katma değeri yüksek, ufuk açan kumaş tasarımlarıyla Türkiye’nin tekstil ihracatına ve marka gücüne katkı sunmayı hedefledik. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde yaptığımız muhteşem yarışma finali ile sektörümüzün ‘tasarım yarışması’ kültürüne bir renk de biz kattık. Ayrıca, ülkemizin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği olan Türkiye Tasarım Haftası’nda yarışma standıyla yerimizi aldık. Her yıl düzenlenecek Doku Kumaş Tasarım Yarışması ile gençlerimiz aldıkları para ödülünün yanında kendilerine sağlanacak eğitim imkanları sayesinde yeteneklerini geliştirerek geleceğin tasarımcıları olacak ve sektörümüze katkı sunacaklar. 2021 yılını tarihi rekorlarla kapatan bölge ihracatçılarımızın bu yükselişi hepimize gurur veriyor. Çalışmalarımızın sonuç verdiğini görmek ve daima olumlu yönde gelişim gösteren Bölge ihracatının temsilcileri olmak bizleri mutlu ediyor. 2022 yılında da güçlü bir ihracat rakamına ve bölgesel büyümeye imza atacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle, başta tekstil sektörü olmak üzere, Bölgemizin tüm sektörlerinde azimle faaliyet gösteren ihracatçılarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11