banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
13 bin 202 yeni personel alınacak
13 bin 202 yeni personel alınacak
Hasan Can Kaya'dan eleştirilere cevap
Hasan Can Kaya'dan eleştirilere cevap
Türk Dünyası'nın da Enver Abi'siydi...
Türk Dünyası'nın da Enver Abi'siydi...
Jet Fadıl adliyede saldırıya uğradı...
Jet Fadıl adliyede saldırıya uğradı...
banner448

Türkiye’nin global markası Bizce Yağ Dubai Gulfood’ta

Dubai’de düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood 2021’e katılan Bizce Yağ standı fuarın ilk gününde birçok ülkeden gelen sektör üyelerinin uğrak noktası haline geldi. 21-25 Şubat 2021 tarihleri arasında devam edecek fuardan umutlu olduklarını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu fuarın ilk gününde gördükleri ilginin önümüzdeki süreç için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

GAZİANTEP 22.02.2021, 09:01
3
Türkiye’nin global markası Bizce Yağ Dubai Gulfood’ta

Dubai’de düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood 2021’e katılan Bizce Yağ standı fuarın ilk gününde birçok ülkeden gelen sektör üyelerinin uğrak noktası haline geldi. 21-25 Şubat 2021 tarihleri arasında devam edecek fuardan umutlu olduklarını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu fuarın ilk gününde gördükleri ilginin önümüzdeki süreç için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Gıda devlerinin her yıl merakla beklediği ve dünyanın bütün ülkelerinden katılımının gerçekleştiği Dubai Gulfood 2021 kapılarını açtı. Türkiye’den fuara katılan bitkisel yağ sektörünün öncü firması Kadooğlu Yağ uluslararası pazarda büyük ilgi görürken Bizce, Brinto, Mayra ve Azime markalarının yanı sıra yeni Ayçiçek markası Kadoo’nun lansmanı da fuarda gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Celal Kadooğlu, holding olarak ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak, dünya pazarlarının etkin aktörleri arasında rol almak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti. Gulfood 2021 Gıda Fuarı’na katılarak ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturan Kadooğlu Yağ standı, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Sektörlerinde AR-GE, inovasyon ve tasarıma ağırlık verdiklerini ve sürekli gelişime açık bir kurum olarak dünya yağ sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu 2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle birçok sektörün karşılaştığı sıkıntıyla kendilerinin de karşılaştığını, ancak doğru adımlar ve kararlarla üretim ve ihracatı sürdürdüklerini ifade etti. Kadooğlu yaptığı değerlendirmede uluslararası fuarların üretim ve ihracata büyük katkılar sağladığını da belirterek, “Türkiye iç pazarında markamız ve yeni ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Uluslararası ticarette de pazar payımızı arttırmak amacıyla büyük fuarları önemsiyor ve her yıl ülkemizi başarıyla temsil edip, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl da fuardaki yerimizi aldık ve fuarın ilk günü olmasına rağmen büyük ilgi görüyoruz. Bu yıl AR-GE ve inovasyonu gerçekleştirilen yeni ayçiçek markamız Kadoo’yu dünya pazarlarına sunacağız. Fuarda Kadoo markası düşündüğümüzün üzerinde ilgi gördü” dedi.

Kadooğlu, yaptığı değerlendirmede “Dubai’de her yıl gerçekleştirilen Gulfood, gıda sektörü için büyük önem taşıyor. Kadooğlu Yağ olarak 60’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuarda Bizce Yağ’ın yanı sıra yine bünyemizde üretilen ve her biri önemli markalar haline gelen Brinto, Mayra, Azime markalarımızla yeni markamız Kadoo’yu da tanıtma imkanı yakaladık. Geri bildirimleri yüz yüze almak inanılmaz bir tecrübe oluyor. Bu yıl Dubai’de özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen müşterilerimizle gerek ürünlerimiz gerekse sektörümüzle ilgili görüşme imkânı bulurken önemli işbirliklerine de adım attık” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin her geçen gün daha da büyümesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor"

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu ayrıca dünyanın birçok ülkesinden fuara katılanlarla ilişkilerini geliştirdikleri gibi yeni bağlantılarla ilgili görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi. Kadooğlu, 2020 yılını pandemiye rağmen başarılı geçirdiklerini de ifade ederek 2021 yılına iyi başladıklarını 2020 yılında başlayan yatırım hamlesinin 2021 yılında da devam edeceğini sözlerine ekleyerek, “2021 yılında gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazar payımızı arttırmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin her geçen gün daha da büyümesi ve kalkınması için hepimizin kendi sektörümüzle ilgili gelişimi takip edip, teknolojiye açık olması ve dünya pazarlarında daha etkin roller üstlenebilmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Kadooğlu Holding ve bünyesindeki bütün şirketler, ülke ekonomisine katkı sağlarken sürdürülebilir ihracat ve kalkınma içinde üzerine düşenleri tüm çalışanları, paydaşları ve iş ortaklarıyla yapmaya devam ediyor, bundan sonraki süreçte de devam edecektir” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 23 47
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19