banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
13 bin 202 yeni personel alınacak
13 bin 202 yeni personel alınacak
Hasan Can Kaya'dan eleştirilere cevap
Hasan Can Kaya'dan eleştirilere cevap
Türk Dünyası'nın da Enver Abi'siydi...
Türk Dünyası'nın da Enver Abi'siydi...
Jet Fadıl adliyede saldırıya uğradı...
Jet Fadıl adliyede saldırıya uğradı...
banner448

Türkiye’nin gıda devleri Dubai’de

Türkiye genelinden 167, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 26 markanın Dubai Gulfood 2021’e katıldığını belirten TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya dünya gıda fuarları arasında amiral gemisi olarak gördükleri Dubai Gulfood 2021’in sektör ihracatı için büyük önem taşıdığını ifade etti.

GAZİANTEP 22.02.2021, 10:43
3
Türkiye’nin gıda devleri Dubai’de

Türkiye genelinden 167, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 26 markanın Dubai Gulfood 2021’e katıldığını belirten TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya dünya gıda fuarları arasında amiral gemisi olarak gördükleri Dubai Gulfood 2021’in sektör ihracatı için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dünya gıda devlerinin her yıl merakla beklediği Dubai Gulfood 2021 kapılarını açtı. Dünyanın bir çok ülkesinden binlerce firmanın katıldığı ve yeniliklerin tanıtıldığı fuar 21-25 Şubat 2021 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Dünya genelinde birçok gıda firmasının katıldığı fuara bu yıl Türkiye genelinden 167, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 26 gıda firmasının katıldığını ifade eden TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya her şeye rağmen firmaların risk alarak ürünlerini en iyi koşullarda dünya pazarlarına sunmak için var güçleriyle çalıştığını dile getirdi.

"Dubai Golfood fuarların amiral gemisidir"

Hububat bakliyat sektörü için uluslararası fuarların büyük önem taşıdığını da vurgulayan Altunkaya, “Dubai Golfood 2021 diğer gıda fuarlarının da amiral gemisidir. Ortadoğu’nun merkezinde açılan ve dünya genelindeki alıcılarla satıcıları buluşturan bu fuar sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Gerek ülkemizden gerekse bölgemizden bir çok global markamız da fuara katılarak yenilikçi ürünlerini dünya pazarlarına sunmak için olağan üstü gayret sarf ediyor. Fuara katılan üretici ve ihracatçılarımız bir birinden muhteşem stantlarıyla da ülkemizi gururla temsil ediyor. 2020 yılında ülkemizden toplam 7,3 milyar dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirdik. 2021’de bu rakamın da üzerine çıkmak istiyoruz. Bunun için tanıtımla ilgili her türlü faaliyetin içerisinde olacak, yeni pazarlarda daha etkin roller alırken mevcut pazarlarımızdaki pazar payımızı da arttırmayı planlıyoruz. Fuarın başarılı geçmesini diliyor, ülkemize ve ülke ekonomimize büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 23 47
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19