banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Hakaretlerine devam ediyor...
Hakaretlerine devam ediyor...
Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Hollandalı parti lideri Geert Wilders'a Fettah Can'dan tepki
Hollandalı parti lideri Geert Wilders'a Fettah Can'dan tepki

Türkiye’nin en seçkin zincir marketleri bu ürünün peşinde

Gastronomi kenti Gaziantep’te, coğrafi işaret alan nar ekşisi doğallığı ve lezzeti ile zincir marketlerin radarına girdi.

GAZİANTEP 17.02.2021, 10:27
1
Türkiye’nin en seçkin zincir marketleri bu ürünün peşinde

Gastronomi kenti Gaziantep’te, coğrafi işaret alan nar ekşisi doğallığı ve lezzeti ile zincir marketlerin radarına girdi.

Oğuzeli Belediyesi bünyesinde kurulan tesiste kadınlar tarafından üretilen nar ekşisi ‘Narelim’ markası ile ilçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alacak. Tesisin kurulması için ilk adımın 5 yıl önce atıldığını belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, tesisin 2 yıldır faaliyette olduğunu söyledi.

“5 yıllık hayal 2 yıldır faaliyette”

İlçeye yapılmayanları yapmak için çalıştıklarını belirten Başkan Kılıç, “Bizim hikayemiz burada doğduğumuz, büyüdüğümüz her şeyimizi borçlu olduğumuz önce Cenab-ı Allah sonra bu memleket. Biz göreve geldikten sonra, buradalar da yapılmamışları yapmak için geldik çünkü biz vatandaşlarımıza öyle söz verdik. 5 yıldan bu yana üzerinde çalışıyorum ama faaliyete geçeli 2 yıl oldu. 2 yıldan beri biz bu atölyede bölgede yetişen tarımsal ürünlerin üretimini yapıyoruz” dedi.

“Üreticiye katma değer sağlayacak”

Oğuzeli’nde yetişen ürünlerin markalaşması ve üreticiye katma değer sağlaması için kurulduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Oğuzeli’nde yetişen yöresel ürünlerimizin, markalaştırılarak pakete girmesi ve vatandaşın cebine giren paranın bu şekilde arttırılması amacıyla kurulmuş olan bir atölye. Oğuzeli Hanımelleri büyük başlık olarak ismi buranın, bunun altında nar atölyemiz var ve burada nar tesisi, kurutmalık tesisi olmak üzere tarhanamızdan, pul biberimizden, kurutmalığımızdan, kuru sebze ve meyve üretilmesinden tutunda nar ekşisine kadar birçok işlevi gören bir atölye burası. Burada işi görenlerin çoğu hanım kardeşlerimiz, onların eliyle tarımsal ürünlerimizi endüstrileştirerekten daha değerli gelmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ürünleri tadanlar memnun”

Tesisle birlikte katma değeri yüksek ürünler çıkmaya başladığını kaydeden Başkan Kılıç, “Narelim markasıyla Oğuzeli nar ekşisi markalaştı ve coğrafi işretini aldı ve bu Türkiye’de ilk defa olan bir şey. Ürünlerimizi tadan her vatandaşımız yüksek memnuniyetle geri dönmeye başladı ve nereden alabiliriz gibi sorular sormaya başladılar. Bunun üzerine biz www.oguzelihanimelleri.com diye bir internet sitesi kurduk dileyen vatandaşlarımız buradan alabilirler. Yine sosyal medya üzerinden aynı şekilde siparişlerini verebilirler” dedi.

Ürünlerin tamamen güveli olduğunu ifade eden Kılıç, “Ürünlerimizin hepsinin güvenli olduğunu kanıtlamak için kapüşonlu yaptırdık. Şişede bulunan işaretimiz Türk Patent ve Marka Kurumunun coğrafi İşaretinin mahrecidir, bunu herkes basamaz bu kurumun araştırmalar sonucu bize verdiği marka tescili. Narelim’de aynı şekilde markasını tescillettik ve Oğuzeli Belediyesinin bir kuruluşu tescillenmiş markası haline geldi” sözlerini ekledi.

“Zincir marketler ürünlerimizi almak istiyor”

Türkiye’nin en seçkin zincir marketlerinin ürünler için talepte bulunduğunu kaydeden Başkan Kılıç, “Biz ilk önce ilçemizde bir satış mağazası kurmayı düşünüyoruz bir aşama sonrası da Gaziantep’te de açmayı düşünüyoruz. Bize çok büyük markaların ve mağazaların bundan alma gibi talepleri de var bunlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Yani Türkiye’nin en seçkin mağazaları istiyor bizde bizim ismimizi kullanırsanız veririz dedik ve şimdi o görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16