Türkiye’nin en fazla hububat bakliyat ihracatı GAİB’ten

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Mahsum Altunkaya başkanlığında zoom üzerinden toplanarak gündemi değerlendirdi. Toplantıya katılan TİM Başkanı İsmail Gülle de 210 milyar dolar hedefinin aşıldığını hızla 220 milyar dolara doğru ilerlediklerini ifade ederek ihracatçıları kutladı.

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu, Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı toplantıda bütün zorluklara rağmen ihracatçıların bin bir emekle ihracatın arttırılması yönündeki çaba ve gayret sarf ettikleri ifade edildi.

Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Toplantısına katılan TİM Başkanı İsmail Gülle ihracatçıları kutlayarak, “İhracatçılarımızı başarılarından dolayı kutluyorum, bütün ihracatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hafta sonu güzel bir genel kurul gerçekleştirdik ve ihracat ailesi için son derece önemli müjdeler aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız müjdeler hem finans açısından, hem fuar açısından hem de Eximbank’ın kaynakları açısından önümüzdeki dönemin daha iyi olacağına işaret ediyor. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın ihracatçıların yegane çatı kuruluşu olan TİM’in önemine yaptığı vurgu da bizleri gururlandırdı. Bizler açısından güzel bir toplantı oldu. Rekor 210 milyar doları geçtik. Bu ay müthiş bir rakama gidiyoruz. Arkasından da inşallah sene sonunda ihracatımızı 220 milyar dolara taşıyacağız. Emeği geçen bütün herkesi kutluyorum. Bütün ihracatçılarımızla ve ihracatçı birliklerimizle güzel bir çalışma dönemi geçiriyoruz” dedi.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya da TİM Başkanı İsmail Gülle’ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek 2021 yılında 220 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştirilmesi ve belirlenen hedeflerin aşılmasını dilediklerini ifade etti. Altunkaya değerlendirmesinde Türkiye’nin 2021 yılında birçok felaketi bir arada yaşadığını dile getirerek her şeye rağmen en iyisini üreterek en iyi koşullarda dünya pazarlarına sunmayı başardıklarını da sözlerine ekledi.

Dünya sofralarına Ocak - Ağustos Döneminde Türkiye’den 5 milyar 579 milyon 520 bin dolarlık hububat ve bakliyat

Türkiye’den dünya sofralarına 2021 yılının sekiz aylık diliminde 5 milyar 579 milyon 520 bin dolarlık hububat ve bakliyat ürünlerinin girdiğini ifade eden Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,17’lik bir artış gösterdiğini ve Türkiye’den en fazla bitkisel yağlar, bisküvi-pasta, buğday unu, şeker ve şeker mamuller ile makarna ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

“Türkiye ihracatta Ortadoğu’nun en önemli üssü durumundadır”

Türkiye’nin Ortadoğu için önemli bir ihracat üssü olduğuna dikkat çeken Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya pandemiyle baş gösteren sorunların aşılması yönündeki her türlü çalışmayı desteklediklerini, ticaretin şeklinin değiştiği bu süreçte krizlerin fırsata dönüştürülmesinin önemli girdiler sağlanmasında büyük rol oynadığını belirtti. Dünya sofralarına Türkiye’den en fazla giren ürünler arasında temel ihtiyaç ürünlerinin geldiğine de dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya 2021 yılının 8 aylık diliminde Türkiye genelinden gerçekleştirilen 5 milyar 579 milyon 520 bin dolarlık ihracat içerisinde en fazla ihraç edilen ürünlerin başında bitkisel yağlar, bisküvi-pasta, buğday unu, şeker ve şeker mamuller ile makarnanın geldiğini sözlerine ekledi. Başkan Altunkaya yaptığı değerlendirmede dünya genelinde yaşanan lojistik sorununun Türkiye’de çözülmesi yönünde mutlaka önemli adımlar atılması gerektiğini ve bunun milli bir mesele haline getirilerek milli lojistik sisteminin kurulmasının gelecek için büyük önem taşıdığını da belitti.

Mevcut pazarlarımızda payımızı arttırırken yeni pazarlara da yöneliyoruz

2021 yılında sektörel gelişim için önemli adımlar atıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Altunkaya dünya genelinde gıda fuarlarına yüksek katılımın sağlandığını, sektörde de ihracat sisteminin başarıyla uygulandığını, dijital dönüşüme firmaların hızla uyum sağlayarak rakipleriyle aynı seviyelerde yer almayı başardığını da ifade etti. 2021 yıl sonu hedeflerini aşacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Mahsum Altunkaya yeni pazar arayışlarının devam ettiğini, mevcut pazarların korunarak Pazar payının arttırılması yönündeki çalışmalara da hız verdiklerini sözlerine ekledi.

En Fazla İhracat Ortadoğu Ülkelerine

Türkiye genelinden en fazla ihracatın Irak’a yapıldığı Ocak-Ağustos 2021 döneminde toplam 213 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Yılın 8 aylık diliminde ülkemizden toplam 213 ülke ve serbest bölgeye Anadolu’nun bereketli topraklarında üretilen ürünlerimiz ihraç edilmiştir. Ülke gurupları bazında en fazla ihracatımız Ortadoğu Ülkeleri, Afrika Ülkeleri, Amerika Ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilirken ülke bazlı ihracatta Irak en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke konumunu korumaktadır. Ülke bazlı ihracatta ilk on ülkeyi şöyle sayabiliriz Irak, Suriye, Birleşik Devletler, Yemen, İran, Cibuti, Libya, Almanya, Venezuela, İsrail. Elbette bütün ihracatçılarımız için dünyanın her köşesi, her pazarı büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin En Fazla Hububat Bakliyat İhracatı GAİB’ten

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ihracatta Birlik bazlı değerlendirmeler de yapan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Birlik bazlı ihracatımızda en fazla ihracatı yapan birliğimiz 1 milyar 779 milyon 961 bin dolarla GAİB, ikinci sırada 1 milyar 471 milyon 918 bin dolarla İİB, üçüncü sırada ise 925 milyon 179 bin dolarla AKİB gelirken bu birliklerimizi 558 milyon 575 bin dolarla OAİB, 419 milyon 28 bin dolarla EİB, 135 milyon 692 bin dolarla KİB takip ederken bunları da toplam 289 milyon 166 bin dolarla diğer birliklerimiz takip ediyor. Bu başarıda emeği geçen bütün ihracatçılarımızı, Birlik genel sekreterliklerimizdeki görevlilerimizi ve ihracat ailesini kutluyorum” diye konuştu.