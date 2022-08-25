Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesi Şahinbey’ yapılıyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’ne yaptırılan Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesinin kazı çalışmaları sürüyor.

Eğitime yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesini Gaziantep’e kazandıracak. 40 bin metrekarelik alana yapılacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane, kafeterya ve ücretsiz internet hizmetleri ile Gaziantep’te ilk Türkiye’nin ise en büyük ikinci kütüphanesi olacak

’’Şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak’’

Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesinin Şahinbey’e yapılacağı müjdesini veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olacak olan ve 40.000 m2 inşaat alanına sahip olan kütüphanemizin kazı çalışmaları hızla devam ediyor. Eylül ayı başında temelini atıp, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılı içerisinde kütüphanemizi gençlerimizin ve kitap severlerin hizmetine sunacağız. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. İnşallah kitap severlerimiz ve öğrencilerimizi 1 yıl sonra kütüphanemizle buluşturacağız. Kütüphanemizin şimdiden şehrimize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.