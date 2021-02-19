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Türkiye’nin en büyük cam terasının inşasına başlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğinde olduğu Rumkale Cam Teras Projesi’nin inşasına başlandı. Projenin en geç Haziran 2021 tarihinde bitmesi hedefleniyor.

GAZİANTEP 19.02.2021, 11:56
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Türkiye’nin en büyük cam terasının inşasına başlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğinde olduğu Rumkale Cam Teras Projesi’nin inşasına başlandı. Projenin en geç Haziran 2021 tarihinde bitmesi hedefleniyor.

Gaziantep’in doğa, tarih ve inanç turizmi açısından 5 antik kent arasında önemli bir cazibe merkezi olan Rumkale’de Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye’nin en büyük cam terası projesinin yapımına başlandı. Rumkale’yi tam cepheden görecek olan cam teras, ziyaretçilerine görsel bir keyif sunarken aynı zamanda bölgenin ev sahipliği yaptığı tarihsel yapısı daha da görünür kılınacak. Ülke çapında diğer örneklerine nazaran 12 bin 441 metrekarelik daha geniş bir alana kurulacak projenin içeriğinin 327 metrekaresini cam teras oluştururken bunun yanında 225 metrekarede tek katlı restoran, bilet satış gişesi, 7 adet 25 metrekare büyüklüğünde yöresel ürün satış üniteleri, 60 binek araç, 9 adet otobüs ve minibüs olmak üzere 69 araç kapasiteli otopark ve mescit bulunacak.

"Fırat havzası bizim için büyük bir hazine"

İnşasına başlanan projeyi yerinde görmek amacıyla Rumkale’ye giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turizm açısından önemli bir yerde olacak cam terasın yapımına başlandığını duyurarak, “Fırat havzası bizim için büyük bir hazine. Bölge inşası tamamlanacak cam teras ile birlikte şehir, cazibe merkezi haline gelecek. Cam terasın önünde tarih, medeniyet ve coğrafya var. Aslında çok geç kalınmış. Bizlerin daha önce bu güzelliği dünyaya tanıtmamız gerekiyordu. Biz, pandemiyi fırsata çevirerek kısıtlama süresince şehir için gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri hızlandırdık. Salgında şehirde belki yaprak kımıldamadı ama şehri şantiyeye dönüştürdük. İçeride ve dışarıda kültürel turizmde ciddi çalışmalarımız var. Aşılamalar yapılıp, inşallah normale döndüğümüzde burada yapılan Türkiye’nin en büyük cam terasında insanları ağırlayacağız” dedi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin Fırat ve Rumkale’ye karşı küşleme kebabını ve baklavasını yiyeceğini, ardından da menengiç kahvesini içebileceğini anlatan Başkan Şahin, “Bu güzelliği lezzetle birleştiren bir çalışmanın son noktasındayız. Bunu başardığımız zaman hedefimize ulaşacağız. Milyonlarca insanın buraya gelmesini hedefliyoruz. Bu iş tanıtım ve tesis işi. İnşallah kısa sürede burayı cazibe merkezi yapacağız” dedi.

Cam teras güzel bir mimariyle vatandaşla buluşacak

Gaziantep Valisi Davut Gül ise cam terasın Türkiye’nin en büyüğü olacağını dile getirerek, “Projeyi, doğaya zarar vermeden çok güzel bir mimariyle vatandaş için hizmete sokacağız. Rumkale’nin güzelliğini seyretmek için kaleyi tam karşıdan gören yere çok güzel bir cam teras yapıyoruz. İnşaatımız başladı ve haziran ayında tamamlanmış olacak. Bu cam terasın özelliği 270 metrekare olmasıdır. Türkiye’de bulunan cam terasların en büyüğü olacak. Doğaya zarar vermeden çok güzel bir mimariyle yapıyoruz. Aynı zamanda burayla gelen kişilerin Fırat ile buluşması, su sporları yapabilmesi için su sporları merkezi yapıyoruz. İnşallah o da bu sene içinde tamamlanacak. Projenin içinde otopark alanları, satış yerleri gibi yerler de olacak. Bu sene ziyaretçi ağırlayabilecek" diye konuştu.
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