Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması’na göre Gaziantep’ten 33 firmanın listede yer aldığını söyledi.

Gaziantep’in ilk 500 listesindeki ağırlığını artırmaya devam ettiğini belirten Ünverdi, Gaziantepli firmaların koşullar ne olursa olsun üretime odaklandığını ve ülke ekonomisinin en önemli aktörlerinden olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Adnan Ünverdi, İSO 500 listesinde, 2018 yılında 24 olan firma sayısının 2019 yılında 26’ya, 2020 yılında 29’a ve 2021 yılı itibarı ile tüm güçlüklere rağmen artmaya devam ederek 33’e çıktığını belirtti. Bu başarının temelinde müteşebbis ruh, girişimcilik ve yenilikçiliğin olduğunun altını çizen Ünverdi, “Küresel ekonomide yaşanan krizlere rağmen Gazi şehrimizin sanayicilerinin direnci, rekabetçiliği ve tecrübesiyle üretim, istihdam ve ihracat rakamlarındaki başarısının bir göstergesi olarak İSO 500’deki firma sayımız artmaya devam ediyor” dedi. Gaziantep’in sanayi kültürü ve altyapısıyla bölgenin lideri, Türkiye’nin gözbebeği olduğunu dile getiren Ünverdi, “Pandeminin ağır hasarlar bıraktığı, uluslararası ticarette adeta zincirin koptuğu, fiyat artışlarının pik yaptığı bir dönemde şehrimiz güçlüklere rağmen bir önceki yıl 8 milyar dolar olan ihracatını geçtiğimiz yıl 10 milyar doların üzerine çıkartmıştır. Küresel kriz ortamında dahi 2021 yılında şehrimizin toplam istihdamı yüzde 16 artışla 394 bin 246’ya ulaşmıştır. Gaziantep, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı esas alınarak hazırlanan ‘Sanayinin Liderleri’ listesinde 130 üründe birinci, 117 üründe ikinci ve 94 üründe ise üçüncü olarak 341 ürün ile 8’inci sırada yer almıştır. Bugün açıklanan İSO 500’de yer alan firma sayımızdaki artış da bu sürecin ve başarının en önemli göstergelerinden birisidir” diye konuştu. Konjonktürel gelişmeler karşısında sanayi, üretim ve ticarette sürdürülebilirliğin en önemli başlık haline geldiğini dile getiren Ünverdi, kent sanayisinin yenilikler ve gelişen teknolojilere uyum sağlayabilmesi için proje bazlı çalıştıklarını belirtti. Başkan Ünverdi, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomiye yansımaları, doğal kaynakların hızla tüketilmesi ile doğaya duyarlı üretimlerin öne çıktığı, gelişen teknolojilerle üretim ve ticaretin dijitalleştiği bir ekosistemde var olabilmek için önemli adımlar attıklarını belirterek, “ Verimlilik ve yeşil dönüşüm, mesleki eğitim ve buna bağlı olarak yetişmiş insan gücü, savunma ve medikal sanayi, yeni teknolojilere adaptasyon gibi konulara odaklandık ve sanayimizi geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yürütülen çalışmalar ve geliştirilen projelerle Gaziantep sanayisinin de kabuk değiştirdiğini kaydeden Ünverdi, sanayi 4.0 ve dijital devrimin yaşandığı bir dünyada, Gaziantep sanayisindeki değişim ve dönüşümün de devam ettiğini, Gaziantep Sanayi Odası olarak da firmaların zorlukları aşması ve yarına hazırlanması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Bu doğrultuda firmalarımızla iş birliği içerisinde hem sanayimizi geliştirecek hem de bu sayede İSO 500 listesindeki firma sayımızı daha da artıracağız. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alarak şehrimiz adına büyük bir gurur yaşatan ve ülkemize değer katan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, sanayimizin geleceğe hazırlanmasında önemli bir gösterge olan bu özel çalışma için İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan’ın nezdinde tüm ekibine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”