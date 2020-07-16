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Türkiye’den 158 ülkeye 1 Milyar doları aşan halı ihracatı

TÜRKİYE HALI SEKTÖR KURULU TOPLANARAK GÜNDEMİ VE İHRACAT VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ. SALAHATTİN KAPLAN BAŞKANLIĞINDA TELEKONFERANS SİSTEMİYLE TOPLANAN TİM HALI SEKTÖR KURULU TOPLANTISINA TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE’DE KATILDI. SEKTÖREL SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ ALAN TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE HALI SEKTÖRÜNÜN ÜLKE İHRACATI İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLDUĞUNU İFADE EDEREK ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI KUTLADI.

GAZİANTEP 16.07.2020, 14:10
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Türkiye’den 158 ülkeye 1 Milyar doları aşan halı ihracatı

Türkiye Halı Sektör Kurulu toplanarak gündemi ve ihracat verilerini değerlendirdi. Salahattin Kaplan Başkanlığında telekonferans sistemiyle toplanan TİM Halı Sektör Kurulu toplantısına TİM Başkanı İsmail Gülle’de katıldı. Sektörel sorunlar hakkında bilgi alan TİM Başkanı İsmail Gülle halı sektörünün ülke ihracatı için önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek üretici ve ihracatçıları kutladı.

TİM Halı Sektör Kurulu Salahattin Kaplan Başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı toplantıda pandemi sürecinde halı ihracatıyla ilgili yaşanan sıkıntılar, sürecin sektör üzerindeki etkileri ve yılın ilk altı aylık sürecinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen halı ihracat rakamları değerlendirildi.

2020 yılının ilk altı aylık sürecinde Türkiye genelinden toplam 158 ülkeye 1 milyar 046 milyon 178 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2020 yılının ikinci altı ayında toparlanma sürecinin daha hızlı süreceğine inandıklarını da belirtti. Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede “Bilindiği gibi bütün sektörleri olumsuz etkileyen pandemi süreci halı sektöründe de etkisini gösterdi. Ancak haziran ayı itibarıyla sektörümüzde belirgin bir şekilde toparlanmanın başladığını görüyoruz. Yılın ilk altı aylık sürecinde 158 ülkeye 1 milyar 046 milyon 178 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Haziran ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 47.4’lük artışla 195 milyon 175 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu yükseliş sektörümüz için büyük önem taşıyor. Haziran 2020’de Türkiye genelinden 171 milyon 483 bin dolarlık makine halısı, 21 milyon 371 bin dolarlık tüfte halı, 1 milyon 842 bin dolarlık el halısı ve 480 bin dolarlık kilim ihracatı yapılmıştır” dedi.

Haziran 2020 verilerini değerlendiren TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ülke grupları bazında en fazla ihracatın Amerika ülkelerine yapıldığına dikkat çekerek “Amerika ülkelerine yönelik ihracatımızda bir önceki yılın aynı ayına oranla önemli bir artış var. Haziran 2020’de Amerika ülkelerine bir önceki yılın aynı dönemine oranla %140,4’lük bir atış ile 79 milyon 489 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İkinci sırada yer alan Ortadoğu Ülkelerine ise bu dönemde 40 milyon 405 bin dolarlık ihracat yapılırken üçüncü sırada 37 milyon 645 bin dolarla Avrupa Ülkeleri yer aldı. Bu dönemde Afrika Ülkelerine 16 milyon 916 bin dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine 7 milyon 522 bin dolar, Eski Doğu Bloğu ülkelerine 7 milyon 699 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere ise 4 milyon 765 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kulandı.

Ülke bazında da değerlendirmeler yapan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Haziran 2020 döneminde Türkiye genelinden yapılan ihracatta ilk sırada 77 milyon 193 bin dolarla Birleşik Devletlerin, ikinci sırada ise 21 milyon 97 bin dolarla Suudi Arabistan’ın yer aldığını belirterek Almanya’nın ise 10 milyon 849 bin dolarla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

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