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Türkiye’de ilk kez Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde uygulanan yöntemle hayata döndü

Türkiye’de ilk olarak, dünyada ise ikinci kez uygulanan aort anevrizması aracılığıyla kapalı yöntemle kalp kapağı implantasyonu ( Transcaval TAVI) işlemi Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 15.12.2020, 10:21
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Türkiye’de ilk kez Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde uygulanan yöntemle hayata döndü

Türkiye’de ilk olarak, dünyada ise ikinci kez uygulanan aort anevrizması aracılığıyla kapalı yöntemle kalp kapağı implantasyonu ( Transcaval TAVI) işlemi Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

GAÜN Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri’nden Doç. Dr. Ertan Vuruşkan’ın önderliğinde Doç. Dr. Gökhan Altunbaş ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaplan ile gerçekleştirilen işlemle; risk faktörleri yüksek olan ve operasyona elverişli olmayan 83 yaşındaki Hüseyin Yıldız adlı hasta tekrar hayata döndü.

GAÜN Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Kaplan yaptığı açıklamada, “Kalpte 4 tane kapağımız var. Bunlardan biri de aort kapağıdır. Aort kapağı yaşa bağlı deforme olursa kalp kapağını değiştirmek durumunda kalıyoruz. Hastalarda ciddi aort darlığı söz konusu olunca; yaşam beklentisi ortalama 2-3 yıl olmaktadır. Bu noktada girişim elzem olmaktadır. Bu durumda ise iki yöntem uygulanıyor. Biri açık yöntem dediğimiz kalp damar cerrahlarının göğsü açıp cerrahi yapmasıdır. Diğeri ise; cerrahi riskinin yüksek olduğu hastalarda kapalı yöntemle uygulanan aort kapağı değişimidir. Bu yöntemin adı “ TAVI” dir. Bu yöntem bizim merkezimizde de aktif olarak yapılmaktadır. Aort kapağı atar damarlar üzerindeki bir kapak olduğu için; kasıktaki atar damardan girip aort kapağını değiştirerek bu işlemi uyguluyoruz. Ancak hastamızın farklı bir durumu söz konusuydu. Hastamızın kasığının üstündeki her iki atar damarı da tıkalıydı. Bu durum dolayısıyla; dünyada sadece bir iki kez yapılan, Avrupa’da ve ülkemizde ise hiç yapılmamış bir yöntemi uyguladık. Transcaval TAVI işlemini uyguladık. Alt taraf kasık civarındaki atardamarları tıkalı olan hastada; toplardamarlardan girip karın hizasında arter ve ven duvarını özel teknikler ile geçerek işleme devam ettik. Geçtiğimiz yer karın alt duvarında anevrizma denilen zor bir bölgeydi. Toplardamardan atar damara geçtikten sonra da aort kapağı TAVI işlemimizi başarıyla uyguladık. Kapağı değiştirdikten sonra ise, toplardamardan atar damara geçtiğimiz yeri doğumsal kalp hastalıklarında kullanılan bir cihazla başarıyla kapattık, kontrol görüntülerimizde bir sıkıntı izlemedik” ifadelerine yer verdi.

“Hastamızı tekrar hayata kazandırdık”

Kaplan sözlerine, “Transcaval TAVI örneği dünyada anevrizmayı geçerek yapılan ilk TAVI örneklerindendir. Avrupa ve Türkiye’de de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Hastamız 83 yaşında daha önce iki kez koroner bypass operasyonu geçirmiş, dirençli hipertansiyonu olan ve hafif böbrek yetersizliği olan bir hastaydı. Risk faktörleri yüksekti ve cerrahi risk faktörleri de yüksek olduğundan dolayı kalp damar cerrahisi tarafından opere edilememişti. Ancak uyguladığımız bu işlem sonrası hastamızı tekrar hayata kazandırdık. Şu an ise durumu gayet iyi. Bir, iki güne kadar da taburcu edeceğiz. Bu yöntemi uygulamamızda bize destek çıkan ve her türlü imkânı sağlayan GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’ye, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan’a ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Sucu’ya teşekkürlerimizi iletmek isteriz” şeklinde konuştu.

“İyi olacağımı düşünmüyordum”

Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez uygulanan işlemle hayata dönen 83 yaşındaki hasta Hüseyin Yıldız ise, “Ben daha önce birçok hastaneye başvurdum. Durumumu anlattım. Artık hayatıma devam edemiyorum, beni iyileştirin dedim. Ama kimse ameliyatı kabul etmedi. Yapamayız dediler. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurdum. Kardiyoloji hocalarıyla tanıştım. Bana çok yardımcı oldular. Bu ameliyattan bahsettiler ve sonra ameliyat ettiler. İyi olacağımı hiç düşünmüyordum. Ama şimdi çok iyiyim. Bu hastanenin doktorları beni hayata döndürdü. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.
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