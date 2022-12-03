Türkiye’de bir ilk: Savunma Sanayi Başkanlığı Gaziantep temsilciliği açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) bünyesinde, Türkiye’de bir ilk olan, “Gaziantep Savunma Sanayii İl Temsilciliği”, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımlarıyla açıldı. Temsilcilik ilk defa bir ilde kurulan Savunma Sanayii Temsilciliği olması ile birlikte, ilk defa bir Sanayi Odası iş birliğinde kurulan temsilcilik olma özelliğini taşıyor.

Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü Projesi ile kent sanayisinin savunma sanayine üretim yapma kapasitesini artırmak ve geliştirmek amacıyla, GSO’da, Savunma Sanayii Başkanı Sayın Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımlarıyla, “Gaziantep Savunma Sanayii Buluşmaları Toplantısı” düzenlendi. GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SSB Daire Başkanı İrfan Özsert, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve destekleme İdaresi İl Müdürü Muhammed Paksoy, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emine Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Konukoğlu, Melike Yüksel, Bora Tezel, Ali Can Koçak, Mustafa Özgüler, Kenan Durur, Hakan Aslansoy ile sanayiciler katıldı.

İlk temsilcilik

Gaziantep sanayisinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bugün ilkinin açılışını gerçekleştirdiğimiz, Savunma Sanayii Başkanlığı Gaziantep İl Temsilciliği bunun en önemli göstergesidir. Temsilciliğimiz Gaziantep sanayicisiyle aramızda bir köprü vazifesi yürütecek ve iş birliğimizi daha da pekiştirecektir” dedi.

Günümüzde, ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında, teknolojik bağımsızlığın her zamankinden daha önemli bir konuma geldiğini kaydeden İsmail Demir konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Teknolojik bağımsızlığın gerçekleşmesi için yerli savunma sanayimizin teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında dışa bağımlılığın asgari seviyelere indirilmesi bildiğiniz üzere çok önemlidir. Bugün itibarıyla ülkemizin savunma sistem tedariki ve savunma sanayini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, savunma ürün ve hizmetlerimiz, hem güvenlik birimlerimize hem de farklı coğrafyalardaki stratejik iş birliği içerisinde bulunduğumuz dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim edilmektedir. Savunma sanayiimiz son yıllardaki atılımıyla platform ve silah sistemlerinin tasarımı, geliştirmesi ve üretilmesinde belli bir seviyeye geldi. Bazı alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz, bazı alanlarda rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. Ancak her zaman söylüyoruz, bizim hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsızlık. Yani kritik ve stratejik ne teknoloji varsa, onu kazanmamız gerekiyor. Türkiye, savunma sanayiinde bugün dünya devleriyle yarışır konuma gelmiştir. Bugün önemli bir ihracatçı konumuna gelmiş olup başarısını sahada ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında da dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer almaktayız. Savunma sanayiimiz, insansız hava araçlarının yanında insansız deniz ve kara araçları elektronik harp sistemleri, kara konfigürasyonlarda kara araçları, füze ve mühimmatlar, uzay ve uydu çalışmaları, uçak-helikopter-füze-zırhlı araçların motorlarının geliştirilmesi ve siber güvenlik çalışmaları ile ülke savunmamızın en önemli aktörlerinden birisidir.”

Demir, kendileri ile beraber yol yürüyecek yol arkadaşlarına her daim ihtiyacı olduklarını belirterek, "İllerde yaptığımız bu buluşmalar ile amacımız, savunma sanayimizin teknolojik derinliğinin artırılması, savunma sanayinde faaliyet göstermek isteyen yan sanayi ve KOBİ’lerin geliştirilmesi ve bu ekosisteme dahil olabilmelerini sağlamaktır. Sektörün proje, insan kaynağı, ürün ve altyapı yetenek envanterinin çıkartılması, sektörel yeteneklerin ve kapasitelerin değişik aşamalarda, farklı kategorilerde ve süreklilik içerisinde değerlendirilmesi ve firmalarımızın desteklenmesi amacıyla başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep ilimize ayrı bir önem gösteriyoruz. Bir önceki Gaziantep il ziyareti sonrasında sektörün önde gelen ana yüklenici firmalarımız ile Gaziantepli sanayicilerimizi, kompozit ve teknik tekstil konularında, başkanlığımızda bir araya getirerek detaylı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayın çıktısı olarak Gaziantepli firmalarımız çeşitli konularda Ana yüklenici firmalarımız ile çalışma fırsatı bulmuşlardır” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde de, sistem bazında belirli bir olgunluğa gelen savunma sanayimizin teknolojik derinliğinin artırılması ve büyük zorluklarla elde edilen bilgi birikimi ve yeteneğin devamının sağlanabilmesi için savunma sanayinde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBİ’lerin geliştirilmesi, teknolojik derinliklerinin ve rekabet edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Demir, “Programın Gaziantep sanayisine bundan sonraki süreçte savunma sanayiimize büyük destekler yapacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bu proje için 2 yıl mücadele edildi

Bugün tarihe güzel bir not bıraktıklarına vurgu yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu şunları kaydetti.

“Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği başarıdan sonra bugün savunma sanayine tekrar dönüşü tarihi bir gündür. Böyle bir projenin Gaziantep’ten başlaması bizim için çok önemliydi. İnşallah bu temsilcilik kentimiz ve bütün çevre illerimiz için çok faydalı olacak. GSO Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi bu proje için 2 yıl çok büyük mücadele verdi. Kendilerini ve emek veren tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Bu imkanı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın İsmail Demir’e, Savunma Sanayii Başkan Yardımcımız Harun Çelik’e, tüm başkan yardımcılarımıza, daire başkanlarımıza, tüm ekibe ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

Tarihi bir güne tanıklık ettiklerine vurgu yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Gurur duyulan bir çalışmayla, Gaziantep ve savunma sanayinin iş birliğine tanıklık ediyoruz. Buna imkan sağlayan Savunma Sanayi Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza, yerelde bu işi koordine eden Gaziantep Sanayi Odası’na teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tarih boyunca bilgi ekonomisinin çok önemli olduğunu aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dönemin bilgisini elinde tutanın dünyanın sözünü söylediğinin altını çizerek, “Günümüzde yetişmiş insan gücü çok önemli. Yeşil ekonomiyi, yeşil sanayiyi ve yeşil kalkınmayı Gaziantep’te kuracağız. Kentin bütün kurumları ve Oda Başkanlarıyla birlikte ‘Biz Modeli’ ile çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Gaziantep sanayisinin temelinde savunma sanayisinde maya var"

Gaziantep’in genetiğindeki girişimcilik, üretim ve zanaatkarlığının kurtuluş mücadelesinde de kendisini gösterdiğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Antep Savunmasının o zor koşullarında Anteplilerin İmlat-ı Harbiye Fabrikası’nı kurduğunu, bomba, fişek ve kapsül imalatı ile 100 yıl önce kendi cephanesini ürettiğini söyledi.

Küçükparmak, Gaziantep sanayisinin temelinde savunma sanayisinden de bir maya olduğuna dikkati çekerek, “Bizler de bugün geçmişimizden aldığımız ilham ve güçlü sanayi altyapımızla ülkemiz savunma sanayisinde yer almak için çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimiz bugün müteşebbis ruhla, devlet yatırımı olmaksızın ülkemizin en büyük ekonomilerinden birisi olmayı başarmıştır. Ülkemizin en büyük ve en fazla istihdama sahip olan Organize Sanayisi Bölgesi’nde, 1400’ün üzerinde firma bulunmaktadır” dedi.

Sanayinin daha katma değerli ve yüksek teknolojili üretimlere adapte edilmesi gerektiğini de vurgulayan Başar Küçükparmak şöyle devam etti:

“Bu sebeple, 2019 yılında odamızda düzenlediğimiz “Savunma Sanayi Buluşması Gaziantep” programını Savunma Sanayii Başkanım sizlerin katılımları ile gerçekleştirmiştik. Bu toplantı bizim için savunma sanayine yönelik üretim yapma hedeflerimiz noktasında adeta bir milat olmuştur. Bu tarihten sonra savunma sanayiine üretim yapma kabiliyetlerimizi geliştirmek için çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Gaziantepli firmalarımızın savunma sanayine üretim yapması, tedarikçi olabilmesi, alt sistem ve sistemler yapılabilmesi adına çeşitli faaliyetler yürütüyoruz.”

Gaziantep’in son 2 yılda savunma sanayisine katkısı

Son 2 yılda savunma sanayii alanında yaptıkları çalışmaları aktaran Küçükparmak, şunları kaydetti:

“Bunların sonucunda firmalarımız TSK Vakıf şirketlerine yazılım, malzeme ve ürün tedariği konularında üretim yapmaya başladı. Gazi Şehrimiz savunma sanayimizin gelişmesinde yüzde yüz yerli ve milli olma hedeflerinde her türlü sorumluluğu almaya hazırdır. Bu doğrultuda, çok değerli çalışmalar yürüten Savunma Sanayii Başkanlığı’na, Sanayi Odamızda Savunma Sanayi Temsilciliği açılması konusunda taleplerimizi ilettik ve bu önerimize olumlu bakarak kararname çıkması konusunda gerekli çalışmaları tamamlayarak bu sürecin en büyük destekçisi oldular. 10 Kasım’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, temsilcilik açılmasına dair karar yer aldı. Bugün açılışını yaptığımız Savunma Sanayi Temsilciliği ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ilk defa bir Sanayi Odası ile iş birliğiyle ve Ankara dışında bir temsilciliği Gaziantep Sanayi Odamızda faaliyete alıyor. Odamız hizmet binasında kurulan Savunma Sanayisi Temsilciliği ile biz savunma sanayi ile bugün doğrudan organik bağ kurmuş oluyoruz.”

Gaziantep sanayisi açısından kritik ve stratejik öneme sahip olan temsilcilik ile savunma sanayisinin Gaziantep ve bölgenin daha da gelişmesine çok büyük katkıları olacağını ifade eden Küçükparmak, “Savunma Sanayii Başkanlığı ile kurulacak bu köprü ile beklenti ve buna uygun üretim, tedarik, potansiyelin değerlendirilmesi, kabiliyetlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, sahada inceleme ve değerlendirme yapılması, birebir yerinde görüşmelerle ilimizin hızlı bir şekilde savunma sanayisine adaptasyonu sağlanacak. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Temsilciliğimizin odamız ve şehrimizde açılmasındaki desteklerinden dolayı emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu temsilciliğimiz emin olun çok güzel projelere imza atacak. Sonuçlarını da yine böyle bir toplantıda sizlerle paylaşacağımıza tam bir inançla, temsilciliğimizin şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantının ardından GSO bünyesinde Türkiye’de ilk olarak kurulan ‘Gaziantep Savunma Sanayii Temsilciliği’nin açılış kurdelesi kesilerek temsilcilikte incelemelerde bulunuldu.