Türkiye okullararası zeka oyunları şampiyonası bölge finalleri

SANKO Okulları, Türkiye Okullararası Zeka Oyunları Şampiyonası Bölge Finallerinde üç bölge birinciliği, bir bölge ikinciliği ve bir bölge üçüncülüğü elde ederek beş sınıf seviyesinde Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Öğrencilerin düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmanın amaçlandığı şampiyonada SANKO Okulları 4. Sınıflar Grubu bölge birincisi, 9 Fen ve Teknoloji Lisesi (FTL) Grubu bölge birincisi, 10 FTL Grubu bölge birincisi, 11 FTL Grubu bölge ikincisi ve 3. Sınıflar Grubu ise bölge üçüncüsü oldu. 7 bölgede gerçekleşen Türkiye Okull Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Bölge Finallerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri katıldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin beş bölge derecesi kazanarak okullarının ve dolayısıyla Gaziantep’in ismini Türkiye finallerine yazdırmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, 20 Mart 2021’de gerçekleşecek Türkiye finallerinde öğrencilerine başarılar diledi.