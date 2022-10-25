Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin ilk fiziki eğitimi Gaziantep’te gerçekleşecek

Garanti BBVA ve BÜYEM Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin Gaziantep eğitimleri başlıyor. 31 Ekim-24 Kasım tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’ne katılmak isteyen Gaziantepli kadın girişimciler 30 Ekim tarihine kadar başvurabilecek.

Geleceğe iyi bakmak amacıyla ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin ilk fiziki eğitimi Gaziantep’te gerçekleştirecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu’nun katkılarıyla 31 Ekim tarihinde başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim-24 Kasım tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’ne katılmak isteyen Gaziantepli kadın girişimcilerin 30 Ekim tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından hem fiziki hem online olarak verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark oluşturacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.